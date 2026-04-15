Predstavljen program Festivala znanosti 2026: Od 20. do 25. travnja očekuje nas više od 280 aktivnosti

Ovogodišnji Festival znanosti održat će se od 20. do 25. travnja, a Sveučilište u Splitu pripremilo je bogat program s više od 280 aktivnosti u kojima sudjeluju sastavnice Sveučilišta, vrtići, osnovne i srednje škole te brojni partneri iz Splita, Trogira, Kaštela, Omiša, Sinja, Trilja i Zvjezdanog sela Mosor.

Program festivala predstavljen je u srijedu, 15. travnja, na konferenciji za medije u Sveučilišnoj galeriji. O detaljima manifestacije govorili su rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić, prorektor za znanost i kvalitetu prof. dr. sc. Igor Jerković te operativna voditeljica Organizacijskog odbora dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, prof. struč. stud.

Rekordan interes i program za sve generacije

Prorektor Igor Jerković istaknuo je kako Festival znanosti iz godine u godinu bilježi sve veći interes, a ovogodišnje izdanje donosi i rekordan odaziv sudionika. Posebno je naglasio kako su se programu pridružile i dvije srednje škole izvan Splitsko-dalmatinske županije.

Tijekom šest festivalskih dana posjetitelje svih uzrasta očekuju predavanja, radionice, prezentacije, izložbe, pokusi, tribine, okrugli stolovi i niz drugih sadržaja. Središnja tema ovogodišnjeg Festivala je Energija. Uz sastavnice Sveučilišta u Splitu, u organizaciju i provedbu uključili su se i muzeji, instituti, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, dječji vrtići, osnovne i srednje škole te brojne udruge. Sve aktivnosti su besplatne, a za dio njih potrebna je prethodna prijava putem mrežnih stranica.

Naglasak na suradnji sa školama

Posebna pažnja ove je godine posvećena suradnji sa srednjim školama, kroz redovite zajedničke sastanke i koordinaciju aktivnosti. Predstavljanju programa nazočili su i ravnatelji srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije, čime je dodatno potvrđena važnost povezivanja obrazovnih institucija i znanstvene zajednice.

O značaju manifestacije govorila je i prof. Domagoja Buljan Barbača, istaknuvši kako Festival znanosti traje više od 20 godina te iz godine u godinu raste. Naglasila je kako nije jednostavno održavati kontinuitet i pritom zadržati visoku razinu kvalitete i izvrsnosti, no upravo Festival znanosti pokazuje da se uz velik trud i predan rad takav cilj može ostvariti.

Ljutić: "Znanost treba približiti mladima"

Rektor Dragan Ljutić poručio je kako je znanost u svojoj biti sustavno i kritičko traženje istine, utemeljeno na jasnim kriterijima i pravilima koja omogućuju provjerljiv i vjerodostojan dolazak do spoznaja.

Istaknuo je da je Festival znanosti prilika da se taj proces približi svim generacijama, od najmlađih do najstarijih, te da se pokaže kako znanstveni način razmišljanja prožima svakodnevni život. Govoreći o poziciji Sveučilišta u Splitu, Ljutić je naglasio kako je ono dobro pozicionirano na svjetskoj razini, među tisuću najboljih sveučilišta, dok se u području prirodnih i tehničkih znanosti te medicine nalazi među 300 do 400 najboljih.

"Ako uzmemo u obzir da u svijetu postoji više od 20 tisuća sveučilišta koja zadovoljavaju kriterije rangiranja, takva je pozicija itekako značajna. Važno je i da kroz ovakve programe znanost približimo mladima, jer upravo njihovo rano zanimanje za znanstvena područja često određuje njihov daljnji obrazovni put", poručio je rektor.

Dodao je i kako je cilj da mladi nastave obrazovanje u Splitu, koji se sve jasnije profilira kao studentski grad s više od 20 tisuća studenata i snažnom usmjerenošću prema njihovim potrebama.

Manifestacija koja traje od 2003. godine

Festival znanosti u Hrvatskoj se kontinuirano organizira od 2003. godine, s ciljem približavanja znanosti javnosti, informiranja o znanstvenim aktivnostima i rezultatima, poboljšanja percepcije znanstvenika u društvu te motiviranja mladih na istraživanje i stjecanje novih znanja.

Organizatori Festivala znanosti su sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Osijeku, u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla i British Councilom, a manifestacija se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Program Festivala znanosti Sveučilišta u Splitu dostupan je na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta.