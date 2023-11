PREDSTAVLJEN NOVI IZBORNIK Rukometašice su sada spremne za SP

Ženska rukometna reprezentacija nakon posljednje akcije sa Grčkom i BiH u kvalifikacijama za Euro 2024. pretrpjela je promjene. Dosadašnji izbornik i trener Lokomotive Nenad Šoštarić preselio je u muški rukomet na klupu Zagreba, dok je na njegovo mjesto došao aktualni trener Podravke Ivica Obrvan koji je do prije tri mjeseca, suprotno Šoštariću, bio potpuno u muškom rukometu.

Sada reprezentaciju čeka akcija za koju se pripremala cijelo razdoblje Šoštarićevog mandata, pokušaj da se domogne nastupa na Olimpijskim Igrama u Parizu 2024. To bi za rukometašice bio drugi olimpijski nastup nakon Londona 2012. kada su misiju završile u četvrtfinalu. Za taj plasman u Pariz treba nam puno dobrog rukometa i malo sreće, jer na sljedećem SP koje je za manje od mjeseca dana, za nas u Švedskoj, moramo biti među prvih osam reprezentacija ili se nadati nekoj dobroj poziciji koja bi nam se poklopila za mogući prolaz u kvalifikacije, a kada bismo u njih došli, to bi sigurno bila šansa za Pariz. To je recimo cilj svima, pa i novom šefu Ivici Obrvanu koji je u utorak prvi puta u trenirci reprezentacije, nakon igračkih dana, sjeo pred medije.

"Tako je to u životu. Bio sam 20 i više godina u muškom rukometu, ali nikad ne možeš znati kuda će te put odvesti. U Podravki sam tri mjeseca, funkcionira sve jako dobro, i ja sam zadovoljan. Ako možemo pričati o prilagodbi sa muškog na ženski rukomet, reći ću ovako: to je isti sport, treninzi, nijanse se razlikuju ovisno i o igračicama koje imate. To što sam danas tu ne znači da me sutra put ponovo put ne može odvesti u drugom pravcu. Rekao sam, to je moj posao, to radim, od toga živim, i došao je poziv čelnika HRS-a i podrška ljudi u mom klubu koji me nisu sprečavali da radim na dvije funkcije", rekao je Ivica Obrvan za Jutarnji.hr.

Također jedna je promjena što se tiče stručnog stožera.

"Promjena je jedna, pomoćnik će mi bi biti Antonio Pranjić umjesto Snježane Petike koja je bila sa Nenadom Šoštarićem. Ostalo ostaje isto", dodao je Ivica Obrvan.