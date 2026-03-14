Predstavljanje knjige “Grintanje jednoga Dalmatinca” u Hrvatskom domu Split

U organizaciji ogranaka Podstrana i Split Matice hrvatske, u ponedjeljak, 16. ožujka 2026. godine u 19 sati, u prostoru Hrvatskog doma Split održat će se predstavljanje knjige “Grintanje jednoga Dalmatinca”, autora Marija Nazora.

Riječ je o knjizi koja kroz niz zapisa donosi pogled na svakodnevicu dalmatinskoga čovjeka, njegove navike, razmišljanja i reakcije na društvene pojave koje obilježavaju suvremeno vrijeme. Autor pritom koristi prepoznatljiv, duhovit i ironičan ton, kroz koji „grintanje“ postaje literarni alat za promatranje i komentiranje stvarnosti.

U svojim zapisima Nazor na pristupačan i humorističan način progovara o brojnim temama – od društvenih i kulturnih prilika do sitnih životnih situacija koje su mnogima bliske i prepoznatljive. Upravo u toj kombinaciji duhovitosti, kritičnosti i svakodnevnoga iskustva krije se posebna privlačnost ove knjige, koja čitatelja potiče i na osmijeh, ali i na promišljanje o društvu u kojem živimo.

O knjizi će na predstavljanju govoriti ugledni karikaturist i publicist Joško Marušić te istaknuti hrvatski glumac Joško Ševo, koji će publici približiti autorov stil pisanja, tematske naglaske knjige te širi kontekst u kojem nastaju ovakvi publicističko-književni zapisi.

Program predstavljanja dodatno će obogatiti glazbeni nastup Klapa Delmati, čiji će dalmatinski glazbeni izričaj pridonijeti ugođaju večeri i naglasiti kulturni i kontekst iz kojega knjiga i progovara.

Događaj se održava uz potporu Splitsko-dalmatinska županija, a organizatori pozivaju sve zainteresirane građane, ljubitelje književnosti i dalmatinskoga duha da se pridruže ovom kulturnom susretu u Splitu.

Predstavljanje knjige bit će ujedno i prilika za neposredan susret s autorom te razgovor o temama koje knjiga otvara – od svakodnevnoga života i društvenih pojava do onoga prepoznatljivog dalmatinskog „grintanja“ koje, osim kritike, često skriva i humor, autoironiju i životnu mudrost.