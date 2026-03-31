Predstavljanje knjiga Siniše Vukovića u Splitu: ‘Muka po Mateju i po Ivanu’ i ‘Tri čavla Isukrstova’ donose snažan spoj tradicije, vjere i čakavske riječi

U foajeu Hrvatskog narodnog kazališta Split u srijedu, 1. travnja 2026. godine s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje dviju knjiga autora Siniša Vuković, koje na jedinstven način spajaju glazbenu i književnu baštinu Dalmacije.

Riječ je o djelima „Muka po Mateju i po Ivanu“, partiture napjeva iz Selaca na otoku Braču, te „Tri čavla Isukrstova“, koji donosi čakavske biblijske prijevode i sonetni vijenac „Put ol križa“. Oba naslova duboko su ukorijenjena u tradiciju, vjeru i jezičnu posebnost našega kraja, a predstavljaju vrijedan doprinos očuvanju kulturne baštine.

Uz autora, o knjigama će govoriti i istaknuta imena kulturnog i znanstvenog života: Božo Župić, Joško Božanić te Tonći Ćićerić.

Program će dodatno obogatiti glazbeni trenutak – ulomak iz „Muke po Mateju“ izvest će Nikica Jurun Kajzer.

Ovaj događaj prilika je za susret s djelima koja oživljavaju bogatstvo čakavske riječi i duhovne tradicije, ali i za promišljanje o važnosti njezina očuvanja u suvremenom vremenu.