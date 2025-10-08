Predstavljanje Hrvatske na sajmu luksuznih putovanja ILTM North America

Hrvatska turistička zajednica predstavlja hrvatsku turističku ponudu na sajmu luksuznih putovanja ILTM North America koji se održava do 9. listopada na Bahamima. ILTM - International Luxury Travel Market North America jedno je od ključnih poslovnih događanja za povezivanje globalnih dobavljača luksuznih putovanja sa specijaliziranim savjetnicima iz SAD-a, Kanade i Meksika. Glavni nositelj izlaganja na ILTM-u je Hrvatska turistička zajednica uz partnerstvo Hrvatske gospodarske komore.
„Sudjelovanje na ovom sajmu usklađeno je sa strategijom i marketinškim planom hrvatskog turizma usmjerenim na snažnije pozicioniranje hrvatske turističke ponude u premium segmentu. Veseli nas što američki partneri, koji mahom prepoznaju Hrvatsku kao vrhunsku destinaciju, imaju vrlo konkretne upite i najavljuju intenziviranje prodaje hrvatskih destinacija. To je jasan signal i najava rasta u predstojećim godinama, pogotovo kada takve najave dolaze od cijenjenih profesionalca. Američko tržište neupitno ostaje naše najperspektivnije daleko tržište, posebice u premium i luksuznom segmentu i tim više veseli čitav niz značajnih ulaganja u luksuznu razinu turističke ponude u Hrvatskoj, od američkih brendova kao što su Hyatt Regency i Curio by Hilton pa do wellness hotela Materra kod Osijeka, a s posebnim nestrpljenjem se očekuju najavljena ulaganja domaćih grupacija poput Maistre i Valamara“, izjavila je Leila Krešić-Jurić, direktorica Predstavništva HTZ-a za Sjevernu Ameriku sa sjedištem u New Yorku, dodajući kako američki gosti putuju tijekom čitave godine te pridonose rezultatima hrvatskog turizma izvan glavnih ljetnih mjeseci.
Ovogodišnji ILTM okupio je više od 500 izlagača, kako iz SAD-a, tako i iz Europe. Na događanju sudjeluju brojni predstavnici luksuznih hotela, turoperatora, prijevoznika, agencija i turističkih destinacija. Osim Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore s platformom premium turizma Stories – Experience Premium Croatia, na poslovnom skupu sudjeluje još 9 suizlagača iz Hrvatske i to: TZ grada Zagreba kao dodatni partner događanja, zatim Adriatic Allure Croatia, Hilton Hotels Croatia, Perfecta Travel, Permansio Deluxe Getaways, Rixos Premium Dubrovnik, Supertours Incoming DMC, Taste Dalmatia DMC & Impresia hoteli te Valamar.
„Sjeverna Amerika nam je bitno tržište. Američki gosti u Hrvatskoj su poznati po tome da traže više od prosjeka te da cijene vrhunska iskustva. Također su poznati kao gosti koji u Hrvatskoj u prosjeku troše dvostruko više od drugih gostiju. Nastup na sajmu je investicija u prepoznatljivost Hrvatske kao destinacije koja nudi autentičnu premium ponudu i turizam tijekom cijele godine s višom vrijednosti noćenja. Tijekom tri dana održali smo više od pedeset sastanaka s agencijama kako bismo im približili hrvatsku premium ponudu, s naglaskom na članice naše platforme Stories,“ poručila je Jelena Mesić, voditeljica Odjela za ugostiteljstvo i posebne oblike turizma HGK.
U okviru ovog događanja, HTZ je u suradnji s partnerima HGK i TZ grada Zagreba organizirala posebnu prezentaciju Hrvatske pred više od 40 agenata iz SAD-a, Kanade i Meksika, gdje je predstavljena nova ponuda za agente koji već prodaju Hrvatsku s naglaskom na održivost i nove, a vrlo posebne hotelske kapacitete koji tijekom cijele godine osiguravaju vrhunska, slow travel iskustva.
Direktorica Predstavništva HTZ-a za Sjevernu Ameriku prezentirala je aktualnosti u hrvatskoj ponudi luksuznih putovanja i na konferenciji za predstavnike medija, pozivajući ih da posjete manje poznate hrvatske destinacije izvan glavne sezone i uvjere se u održivost i izvrsnost hrvatske ponude.
Dodajmo kako je prema podacima sustava eVisitor u Hrvatskoj u dosadašnjem dijelu godine s tržišta SAD-a, u odnosu na lani ostvaren rast od 10% u dolascima i noćenjima. Pritom su američki gosti, gledano prema vrsti smještaja, najviše noćenja ostvarili upravo u hotelima, dok se među najposjećenijim destinacijama nalaze Dubrovnik, Split, Zagreb, Hvar i Rovinj.