PREDSTAVLJANJE GORANA VUČEVIĆA: Hajduk je više od familije!

Na Poljud se vratio Goran Vučević. Nekadašnji prvotimac za Bijele je odigrao 162 utakmice i postigao 48 zgoditaka, a od 7. srpnja, nakon konferencije za medije, obnašat će dužnost sportskog direktora.

Nakon završetka igračke karijere nastavio je davati svoj doprinos Klubu. Prvo je bio trener juniora, zatim voditelj škole nogometa, tri puta vodio je prvu momčad, a obnašao je i funkciju sportskog direktora Kluba.

Prve godine put ga je odveo u Barcelonu gdje je radio kao skaut unutar tima sportskog direktora. Nakon 3 godine otišao je iz Barcelone i preuzeo dužnost tehničkog, a zatim i sportskog direktora saudijskog Al Nassra.

Na press-konferenciji održanoj na Poljudu na predstavljanju novog sportskog direktora bio je i predsjednik Ivan Bilić koji je započeo konferenciju: „Veliko mi je zadovoljstvo predstaviti novog sportskog direktora. Neke se stvari mijenjaju u Hajduku i drago mi je da je to prepoznao. Ima pozamašan CV koji nema nitko od Hajdukovaca. Volio bih da ovo bude novi i veseli radni početak. Drago mi je što je došao u Klub."

Potom se obratio sam Vučević: „Zahvaljujem onima koji su me doveli ovdje, a tek će doći na čelu s Ljubom Pavasovićem Viskovićem. Hvala i predsjedniku Biliću. Vratit ću se u povijest, Marin Brbić Klub je izvukao iz minusa i vratio ga u plus, kao i sami Vinko Radovani. Svi zajedno možemo učiniti to da Klub bude bolji. Barcelona je na mene ostavila duboki pečat, nisam bio samo skaut nego i više. Imao sam priliku pregovarati s agentima i igračima koji su trebali doći u klub. To mi je puno toga otvorilo da budem još kvalitetniji. U fazi korone otišao sam u Saudijsku Arabiju, to mi je promijenilo sve, navike, drugačija je kultura. Veliki je klub. Pregovarao je s velikim klubovima i igračima kako bismo mi to danas gledali. Kada sam se umorio od svega, poželio sam doći familiji, živjeli smo odvojeno. Svi misle da je u Barceloni divno i krasno, ali nije to to bez familije.

Hajduk je moja kuća bio i ostat će. S predsjednikom sam popio kavu. Zašto Hajduk? Jer mislim da sada nije na razini na kojoj bi trebao biti. Navijač je nešto što bi usko trebao biti povezan s Klubom. Ja sam tu da provodim sportsku politiku i dana mi je odgovornost. Hajduk mora biti na prvom mjestu, igrač na drugom, a navijač na trećem. Ako navijač to ne shvati, nije dobro. Uz kontinuitet i stabilnost dolaze rezultati.

Nije floskula pričati da je Hajduk više od kluba. Hajduk je više od familije. Ta energija koja vlada ovdje i taj grb je energija i ponos.

Tehnički će mi direktor biti Ivan Rakitić, iznimno je kvalitetna osoba, zavidne karijere. Malo je takvih ljudi u svijetu. Za glavnog skauta kluba dolazi čovjek iz Barcelone, a riječ je o Pep Guadi. Doći će s dvojicom pomoćnika, a bavit će se metodologijom rada. Želimo da Hajduk ima svoj mentalitet, da se sve to vidi kroz igrače. Ovaj Klub ima veliku povijest koju ne možemo zanemariti. Želimo da Hajduk ima ono što je imao kroz povijest, da ima borbenost i da u svojoj školi pripremimo što više igrača. Mišo Krstičević bit će prvi čovjek Hajdukove škole. Veliki je radnik, bez kompromisa, a Klišek će biti direktor metodologije rada.

Jednostavan je igrač dobar igrač. Želimo biti svoji, pokazati svima da će biti nešto drugačije. Bit će određenih promjena, Vik Lalić bit će moj asistent po pitanju svega. On je čovjek od mog velikog povjerenja.

Za kraj, neka obećanja ne bih volio davati. Ne bih volio biti onaj koji će davati velike pompe i ovo je godina stabilizacije, a ne ciljeva. Koliko god se to nekome svidjelo ili ne. Navijač to mora shvatiti.“

Potom je Vučević odgovarao na novinarska pitanja.

Niste spomenuli Boru Primorca, spominje se i Zvone Deranja?

Nije u redu da pričam o ljudima koji nisu tu. U Akademiji se dosta stvari dobro odradilo. Boro Primorac ima veliki respekt kod mene.

Jeste li sudjelovali u izboru trenera?

Ne, razgovarao sam samo s predsjednikom. On će dobiti sve što može od nas. On je najbolji izbor za Hajduk.

Spominju se neki igrači, Karačić, Pajaziti?

Znate svi da je danas Prpić na liječničkom pregledu u Portu, onda možemo razgovarati o nečem konkretnijem, sve radimo u tišini i pomalo.

Kako će se razvijati sve oko ove momčadi s obzirom na to da ste radili s velikim imenima?

U mom timu nema mjesta egu. Moji pomoćnici moraju na posao dolaziti sretni. Nadam se da će Klub biti dobar primjer.

Složili ste respektabilan sastav, ali zapinje se na infrastrukturi? Kako dobiti više mjesta za Akademiju?

To je sramota i za Hajduk i za kamp da nemaju još jedan teren za akademiju. Hajduk je jako veliki klub za mali grad kao što je Split, to je rekao Slaven Bilić. Hajduk je klub koji sa svojom poviješću mora biti dobar.

Kako pomiriti pritisak i rad u tišini?

Slažem se sa Torcidinom porukom „Ako vam je pritisak, idite u barokomoru“. Da je bilo više karaktera, prošle bi se godine osvojilo prvenstvo. Igrači su ti koji u konačnici igraju ili ne igraju dobro. Ako ti trener nešto ne dozvoljava, napravi nešto dobro.

Hajduk je jedini dalmatinski klub koji je u najvišem rangu nogometa?

Dalmacija i Hajduk moraju biti jedno tijelo. Ispada da je uvijek Hajduk kriv, ali drugi klubovi moraju dati ruku. Hajduk nije sada u mogućnosti pomagati drugima, ali uvijek je pomagao kad je mogao.

Prošla su dva desetljeća od titule. Što promijeniti da bi ova sezona bila ta?

Kada igrač vidi da je bolje, dolazi na trening zadovoljniji. Siguran sam da ova momčad može igrati puno bolje. Momčad treba pojačanja i nadam se da ćemo napraviti dobar balans. Potreban nam je mir, okruženje i kada svi vide da to ide u dobrom pravcu, siguran sam da će to dobro završiti.

Kada će strategija biti obnovljena?

Svi znamo da želimo učiniti korak prema naprijed, kada sam ja bio bila je jedna, a sada druga strategija. Sada je nešto novo. Uvjeren sam da će s timom mojih ljudi to izgledati bolje.

Hajduk ima puno veće mogućnosti nego 2016.?

Puno je lakše adaptirati se na ono što je.

Na pitanje kako komentira novinarske natpise da pojedini igrači neće moći nastupiti odgovorio je predsjednik Bilić.

Igrači koji dolaze ne mogu dolaziti na skuplje plaće od trenutačnih.

Kakav je status Maloče?

Tek sam došao, ne mogu o tome.

Je li realan dolazak Ante Rebića?

Ne mogu ovako izlaziti pred novinare s tim, radimo u tišini.