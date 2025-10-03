Predsjednik Vlade Plenković s povjerenicom Kos: "Hrvatska se snažno zalaže za proširenje Europske unije"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je danas u Banskim dvorima povjerenicu Europske komisije za proširenje Martu Kos, koja boravi u posjetu Hrvatskoj. Uz predsjednika Vlade bio je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Premijer Plenković istaknuo je da Hrvatska snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje jugoistočne Europe, osobito na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su Hrvati konstitutivan narod.

Pozdravljeno je i usvajanje Reformske agende od strane Vijeća ministara BiH, što je važno za pristupanje europskim sredstvima u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan.

Predsjednik Vlade je naglasio da sve zemlje u regiji moraju ispuniti kriterije i što bolje se uskladiti s politikama Unije. Dodao je da je Hrvatska spremna pomoći zemljama kandidatkinjama u provedbi potrebnih reformi.

Na sastanku je izražena snažna i nedvosmislena podrška Ukrajini, a predsjednik Vlade istaknuo je važnost nastavka sveobuhvatne pomoći toj zemlji. Također je naglasio da Hrvatska podupire daljnji napredak Ukrajine i Moldavije u njihovim pristupnim procesima.