Predsjednik utemeljitelja HDZ-a: "Istina je preživjela pola stoljeća komunističke nedemokratske vlasti"

Nakon današnjeg okruglog stola u Saboru pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca", otvorila se nova runda političkih i društvenih rasprava o tome tko i kako tumači hrvatsku povijest. Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman", Ivica Tafra, u svom priopćenju poručio je kako je krajnje vrijeme da se "prošlost prestane koristiti za ideološke obračune".

"Oni koji su nakon današnjeg okruglog stola o Jasenovcu shvatili da je vrijeme da se prošlost prestane koristiti za ideološke obračune – nešto su naučili", poručio je Tafra.

Tafra je u svom obraćanju posebno kritizirao Socijaldemokratsku partiju Hrvatske, ustvrdivši da "SDP daje pogrešan odgovor na svako pitanje, pa tako i na ovo o održavanju okruglog stola".

"Odgovoran i društveno koristan pristup predsjednika i čelnika SDP-a bio bi simboličan čin poštovanja svih žrtava, bez obzira na ideološki predznak", istaknuo je.

Podsjetio je na "Povijesnu deklaraciju" SDP-a iz 1990. godine, kada se stranka ispričala svima kojima je, djelovanjem komunističkih vlasti, "iz političkih razloga nanesena nepravda, učinjena šteta ili povrijeđeno dostojanstvo". Tafra smatra da je današnje vodstvo SDP-a "manje demokratsko, manje uključivo i manje realno" od tadašnjeg.

"Mesićizacija javnog prostora" i manipulacija poviješću

U drugom dijelu priopćenja Tafra je upozorio na, kako kaže, "mesićizaciju javnog prostora" – praksu u kojoj se povijesne činjenice prilagođavaju političkim potrebama.

"Uveličavanje i umanjivanje žrtava bilo kojeg totalitarnog režima prema potrebi i političkim okolnostima, za što je najbolji primjer Stjepan Mesić, dva su naličja iste stvari", poručio je.

Kritizirao je i gradske vlasti u Zagrebu koje, prema njegovim riječima, "brišu iz naziva ulica čak i imena žrtava ustaškog režima, dok razmatraju imenovanje javnih prostora po osobama upitne prošlosti".

"Pozivamo sve da s time prestanu i da izađu iz svojih rovova iz kojih je moderna Hrvatska davno izašla i u koje se više ne želi vraćati", rekao je Tafra.

"Vrijeme je da povijest prestanu pisati ideološki interpretatori"

Upozorio je i na opasnost ograničavanja javne rasprave i gušenja slobode govora. Reagirajući na tvrdnje da je "sloboda govora u Hrvatskoj 2025. sloboda zla", Tafra je istaknuo:

"Da je tako, onda ti isti ne bi smjeli ni riječi progovoriti. Takve su izjave podla osuda moderne i demokratske Hrvatske i svih mislećih ljudi."

Podsjetio je i na preuveličane brojke iz komunističkog razdoblja, poput tvrdnje da je u Jasenovcu ubijeno 700.000 ljudi, koje su, kaže, bile "političke činjenice, a ne povijesne".

"Istina je preživjela pola stoljeća komunističke nedemokratske vlasti, sigurno je ne može ugroziti jedan okrugli stol", zaključio je.

Tafra nije poštedio ni političku desnicu, upozorivši da ni ona nije imuna na ideološke manipulacije. "Vukovar i Domovinski rat, kao temelje hrvatske državnosti, neki su uoči Dana sjećanja podredili temama iz Drugog svjetskog rata. Time su otvorili prostor da ih se politički osporava", istaknuo je.

Poručio je da "ništa novo nije rečeno" i da je "istina ponovno postala žrtvom neodgovornog ideološkog politikantstva".

Na kraju Tafra je pozvao sve političke aktere da "prestanu koristiti prošlost kao oružje za ideološke obračune".

"Vrijeme je da prihvatimo da povijest nije vlasništvo nijedne ideologije, stranke ili političke grupacije, a još manje oružje u dnevnoj politici", naglasio je.

Zaključio je porukom koja nosi duh pomirenja i odgovornosti: "Domovini vjerni, za Hrvatsku spremni!"