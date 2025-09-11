Predsjednik Milanović primio organizatore humanitarne akcije „Srcem kroz planine - Denali“ kojom su prikupljena sredstva za Dom zdravlja Supetar

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas organizatore humanitarne akcije „Srcem kroz planine - Denali“ kojom su prikupljena sredstva za prijeko potrebnu medicinsku opremu za Dom zdravlja Supetar na Braču.

Humanitarnu akciju pokrenuli su hrvatski alpinisti Ranko Dragičević i Davor Večaj koji su u tu dobrotvornu svrhu osvojili najviši planinski vrh sjevernoameričkog kontinenta Denali. Riječ je o nesvakidašnjoj humanitarnoj akciji koja je pokrenuta s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu medicinske opreme za supetarski Doma zdravlja. Zahvaljujući velikom odazivu građana, tvrtki, udruga i institucija prikupljeno je 30 tisuća eura što je omogućilo nabavu dizalice za teško pokretne pacijente, EKG aparata za odjel pedijatrije kao i osnovne opreme za stacionar Doma zdravlja u Supetru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dragičević i Večaj, zajedno s još dvojicom alpinista i uz podršku ostalih članova humanitarne akcije, krenuli su u ekspediciju na Deneli sredinom svibnja ove godine. Budući da je Denali poznat po surovim vremenskim uvjetima i tehničkoj zahtjevnosti, na sastanku su govorili i o poteškoćama s kojima su bili suočeni. Usprkos svemu, uspješno su se popeli na 6190 metara visok planinski vrh na čemu im je predsjednik Milanović čestitao i zahvalio što su to učinili u humanitarne svrhe.

Osim planinara Ranka Dragičevića i Davora Večaja, koji su došli u pratnji supruga Ane i Gordane, na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su predstavnici Grada Supetra Marija Eterović Roić i Boris Glušević, ravnatelj Društva Crvenog križa Supetar Mate Mladina, vlasnica Obrta za istraživanje, promidžbu, obrazovanje i usluge „D.RIFTER“ Dijana Šabić te predstavnici marketinške agencije CTA komunikacije, koja je u projektu sudjelovala kao komunikacijska podrška pri vođenju društvenih mreža i PR aktivnostima, pomažući da priča o bračkoj solidarnosti i planinskom izazovu dopre do što šire publike: Gordan Turković, Valentina Mezdić, Lara Paša, Nika Novak i Tena Žuger.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.