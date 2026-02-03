Predsjednik Milanović primio Aeroklub Split uoči stogodišnjice: "Pioniri hrvatskog zrakoplovstva"

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je danas s predstavnicima Aerokluba Split, jednog od najstarijih i najznačajnijih zrakoplovnih društava u Republici Hrvatskoj koji sljedeće godine obilježava 100 godina postojanja.

Predsjednik Aerokluba Đani Zaninović i član Nadzornog odbora Aerokluba Goran Kovačević predstavili su predsjedniku Milanoviću plan obilježavanja 100. obljetnice djelovanja Aerokluba Split te su pri tome zatražili i pokroviteljstvo Predsjednika Republike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na sastanku su predsjednika Milanovića upoznali s poviješću svoga djelovanja i počecima organiziranog obrazovanja zrakoplovnih modelara, pilota jedrilica i motornih aviona koje je nastalo osnutkom Zrakoplovne škole Aerokluba 1927. godine čije se administrativno, tehničko i upravno djelovanje razvijalo u Splitu, dok su se letačke aktivnosti i praktična obuka odvijale na sinjskom Piketu. Članovi Aerokluba Split bili su prvi i jedini stručni zrakoplovni kadar angažiran na poslovima prihvata i otpreme zrakoplova od uspostave putničkog prometa na Piketu do aktivnosti na aerodromu Split, današnjoj Zračnoj luci Sv. Jeronim.

Predstavljajući povijest svoga djelovanja, istaknuli su kako su piloti Aerokluba Split sudjelovali i u zrakoplovnim izviđanjima u svrhu preventivne protupožarne zaštite, a posebno su naglasili doprinos Aerokluba Split u Domovinskom ratu. Naime, 1990. godine osnovali su Samostalni zrakoplovni vod, sastavljen od pilota i padobranaca, koji je u obrani Hrvatske stavio na raspolaganje svu raspoloživu opremu i ljudstvo. Zrakoplovni vod je sudjelovao u nizu značajnih akcija kao što su zauzimanje kasarne JNA Vela Straža na Šolti te akcije u Pločama i Malim Barama kojima je spriječen prodor neprijatelja dolinom Neretve.

U Aeroklubu Split je stvorena generacija pilota i zrakoplovnih stručnjaka koji su ostavili neizbrisiv trag u hrvatskom civilnom, sportskom i vojnom zrakoplovstvu, poručili su predstavnici Aerokluba.

Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.