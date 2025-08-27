Predsjednik Milanović poziva Vladu RH da u Hrvatskom saboru pokrene postupak za priznavanje Palestine

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas ministricu vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian koja službeno boravi u Zagrebu.

Na sastanku u Uredu predsjednika Republike razgovarali su o situaciji u Gazi koja je već mjesecima, a posebno zadnjih dana, izložena brutalnim napadima izraelske vojske. Predsjednik Milanović najoštrije je osudio napade izraelske vojske na civile u Gazi i najavljenu akciju vojnog zauzimanja i okupacije Gaze. Okupacija Gaze ničim se ne može opravdati, smatra predsjednik Milanović. Kao ustavni sukreator hrvatske vanjske politike, prenio je ministrici Aghabekian svoj stav kako je jedino pravedno rješenje rata u Gazi priznanje postojanja dviju država, Izraela i Palestine.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

„Hrvatska treba priznati Palestinu kao korak prema zaustavljanju rata i humanitarne katastrofe u Gazi. Priznavanje prava palestinskom narodu na vlastitu državu jedini je način za uspostavu trajnog mira na Bliskom istoku“, rekao je predsjednik Milanović na sastanku s ministricom Aghabekian. Predsjednik Milanović je najavio da će se, u okviru svojih ustavnih ovlasti, čvrsto zalagati da Hrvatska što prije prizna Palestinu te poziva Vladu RH da u Hrvatskom saboru pokrene postupak za priznavanje Palestine.

Uz ministricu vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su predstavnik Palestine u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Beču Salahaldin H. M. Abdalshafi, ravnatelj Uprave za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Palestine Adel Atieh, voditelj Ureda ministrice Ameed Abdalrahim i ministar savjetnik u Predstavništvu Države Palestine pri međunarodnim organizacijama u Beču Ihab AlGhoul.

Uz predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstavnik Republike Hrvatske u Palestini Tomislav Bošnjak, pročelnik Kabineta Predsjednika Republike Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.