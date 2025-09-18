Predsjednik Milanović odao počast poginulim braniteljima u vojnoj operaciju „Una 95.“

Povodom 30. obljetnice Vojne operacije „Una 95.“ predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijence kod spomenika hrvatskim braniteljima u Dvoru i Hrvatskoj Dubici.

„Okupili smo se ovdje da odamo počast hrvatskim braniteljima koji su prije trideset godina sudjelovali u ovoj operaciji koja nije završila onako kako je bilo zamišljeno. To ništa ne mijenja na stvari, to su naši ljudi, to je naš dug časti i to treba čuvati i grijati u srcu“, poručio je predsjednik Milanović nakon polaganja vijenca u Hrvatskoj Dubici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na širem području hrvatskog Pounja postrojbe Hrvatske vojske provele su 18. i 19. rujna 2025. godine Operaciju „Una“ prijelazom Une i Save. U napadu su sudjelovale snage zbornih područja Zagreb i Bjelovar, 1. i 2. gardijska brigada - “Tigrovi” i “Gromovi”, te Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i mornarica. Procjena je da je u operaciji Una sudjelovalo oko 1500 hrvatskih vojnika, poginulo ih je 50, a ranjeno oko 180 hrvatskih branitelja. Najviše gubitaka pretrpjela je 2. gardijska brigada „Gromovi“ s 26 poginulih i oko 100 ranjenih pripadnika.

Uz predsjednika Milanovića pri odavanju počasti poginulim hrvatskim braniteljima kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Dvoru i kod spomen-ploče poginulim Gromovima u Hrvatskoj Dubici bili su savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković i pročelnik Vojnog ureda u Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednika brigadni general Ivica Kranjčević.