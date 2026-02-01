Predsjednik Milanović čestitao rukometašima: "Ovo je poruka svim našim suparnicima..."

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio je čestitku hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, istaknuvši kontinuitet uspjeha i borbeni duh koji hrvatski rukomet krasi dugi niz godina.

„Čestitam hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na brončanoj medalji osvojenoj na Europskom prvenstvu. Još jedna u nizu medalja koju naši rukometaši donose u Hrvatsku samo potvrđuje kako je hrvatski rukomet i dalje u europskom i svjetskom vrhu“, poručio je predsjednik Milanović.

Posebno je naglasio srčanost i odlučnost koju su hrvatski rukometaši pokazivali tijekom cijelog prvenstva, osobito u najzahtjevnijim trenucima. Prema njegovim riječima, takav pristup snažna je poruka svim suparnicima da Hrvatska ostaje ozbiljna i respektabilna rukometna sila.

„Srčana igra hrvatskih rukometaša kada je najteže, kroz cijelo ovo prvenstvo, ujedno je i poruka svim našim suparnicima kako će hrvatski rukomet i dalje ostati u svjetskom vrhu“, istaknuo je.

Na kraju čestitke predsjednik je još jednom uputio pohvale igračima te izborniku Daguru Sigurdssonu, zahvalivši im na uspjehu i dostojnom predstavljanju Hrvatske na europskoj rukometnoj sceni.