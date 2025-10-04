Predsjednik lovačkog saveza: "Na 900 odstrijeljenih divljih svinja, 5 ih je imalo afričku svinjsku kugu"

Afrička svinjska kuga već mjesecima pogađa Slavoniju, a lovci su na prvoj liniji u borbi protiv širenja zaraze među divljim svinjama. U "Studiju 4" predsjednik lovačkog saveza Osječko-Baranjske županije, Antun Blažević osvrnuo se na problematiku svinjske kuge, izazove i razmjere problema na terenu.

Blažević je kazao da je teško procijeniti broj divljih svinja na području županije, zbog migracija.

- Na području Osječko-baranjske županije odstreli se otprilike 4000 divljih svinja. To nije brojka ukupnog broja divljih svinja. Teško je to precizirati jer divlja svinja migrira. Danas je na jednom području, sutra je na drugom. Mi imamo vodene granice gdje divlja svinja prelazi preko, dolazi kod nas, a isto tako i odlazi od nas. Teško je to svesti na preciznu neku brojku, rekao je za HRT.

Blažević: Na 900 odstrijeljenih divljih svinja, 5 ih imalo afričku svinjsku kugu

- Na prvih 900 što su bili odstrijeljeni, prije nekih sedam dana, bilo je na uzorcima pet pozitivnih na afričku svinjsku kugu. Ali ukupan broj gdje su nađene lešine, bilo je 48, kazao je.

Kada je brojnost lovaca u pitanju, napominje da imaju dovoljan broj lovaca na terenu, da se bore s trenutačnim žarištem.

- Osječko - baranjska županija broji 3.000 lovaca. Vukovarsko-srijemska, gdje je nađen taj problem, gdje je žarište, oni broje oko 2.000 lovaca. To su ljudi koji love iz ljubavi prema prirodi, iz hobija; ljudi koji rade, ne mogu oni stalno biti na čekama i u lovištima. Mislim da dnevno bude, govorim sada o žarištu, sigurno oko 100 do 150 lovaca svakodnevno u lovištima, pojašnjava.

Na potencijalnu ugrozu, da staništa divljih svinja budu u cjelokupnom omjeru odstrijeljena, Blažević pojašnjava, da je trenutačan problem, sigurnosne prirode, a da se unos radi i od strane lovaca.

- Ovo je sigurnosno pitanje i za državu i za sve. Lovci unose divljač u svoja lovišta. Isto tako unose se jeleni, divljač, fazani, zec, pa nije problem uvesti divlju svinju. Idemo probati napraviti, da svedemo na nulu, pa kad se stvore uvjeti da se može doći, može ponovno ta populacija boraviti na tim područjima, objašnjava.

Premda je utvrđeno, da su divlje svinje prenositelji afričke svinjske kuge, Blažević napominje i ljudski faktor kao jedan od ključnih uzročnika problema.

- Detektirano je da su u stvari divlje svinje prenositelji afričke svinjske kuge, ali ovo što se desilo u Sokolovcu i ostalim selima, tu nije bilo divljih svinja, to je isključivo ljudski faktor i smatramo da su tu najveći krivci ljudi, navodi.

Blažević pojašnjava, da problem s ASK-om, ima 13 europskih zemalja, piše HRT.

- Znamo da ima u Srbiji, u BiH, ali ima i u 13 europskih zemalja. Ponovno se pojavljuje tamo gdje su mislili da su iskorijenili. Neki dan smo saznali na Odboru za poljoprivredu, da nemamo samo mi borbu s afričkom svinjskom kugom, naveo je.

Suradnja na terenu između lovaca i predstavnika ministarstva i dežurnih službi je odlična, napominje.

- Suradnja je odlična. Svi smo shvatili ozbiljnost situacije, svi smo se dali u to maksimalno. Malo je bilo pritužbi od strane lovaca da se sporo dolazi do rezultata od veterinarskih stanica. Međutim, radi se o tome da stanica u Vinkovcima, koja je nadležna za ovo područje, ima jako puno testiranja, kazao je.

Neodgovornost i uloga ljudskog faktora

Blažević kod ljudskog faktora, ističe neodgovornost i nemar.

- Ne možemo zabraniti život. Ali mi nije jasno i ne mogu se oteti dojmu da se u Parku prirode, znači gdje se vrši odstrel, u dvorcu Tikveš, nakon svih apela i pričanja da se pridržavamo, evo sad ne znam da odete tamo, vidjet ćete sigurno dva autobusa turista koji će šetati, razgledavati dvorac Tikveš, upozorava. Ekološke udruge imaju svoja druženja, svoje aktivnosti. To je meni malo neodgovorno, neozbiljno, ustvrdio je.

Apelira na građane, na strpljenje i poštovanje mjera.

- Molim da se strpimo, dajte nam prostor da možemo fino raditi i da se riješimo te afričke svinjske kuge, zaključuje.