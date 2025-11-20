Predsjednik GK Bačvice: "Ivoševićeva objava je potpuna neistina"

Predsjednik Gradskog kotara Bačvice, Tomislav Zaninović, oglasio se nakon javne izjave Bojana Ivoševića, reagirajući na navode vezane uz jučerašnji sastanak predstavnika kotara s gradonačelnikom i njegovim suradnicima. Zaninović je poručio kako je Ivošević iznio "potpune neistine" te detaljno objasnio tijek sastanka i teme o kojima se raspravljalo.
U oštroj reakciji Zaninović pojašnjava da Ivošević nije imao nikakvu ulogu na sastanku: "Bojan Ivošević nije bio pozvan, niti je bio prisutan na sastanku. Teme ovog sastanka bile su otvorena pitanja i problemi s kojima se suočava naš kotar, i ovom prilikom želim se zahvaliti svim sudionicima koji su bili prisutni."
Dodaje kako zapisnik sastanka demantira Ivoševićeve tvrdnje: "Da se radi o lažima Bojana Ivoševića potvrđuje i zapisnik sa sastanka iz kojega je vidljivo da Šumica nije uopće bila predmet dnevnog reda."
Suradnja sa stanovnicima kotara
Zaninović se u nastavku osvrnuo i na spominjanje Zorana Sikirice, kojeg je, kako kaže, angažirao isključivo kao stručnu pomoć: "Što se tiče Zorana Sikirice, zamolio sam dotičnog gospodina, koji je stanovnik našeg kotara, da nam svojim znanjem i iskustvom pomogne u pripremi nekih tema dnevnog reda. To je i inače naša praksa u kotaru, gdje rado koristimo iskustva i znanja naših sugrađana za dobrobit i korist naše zajednice."
Predsjednik GK Bačvice dodatno je optužio Ivoševića za štetu koju je, prema njegovim riječima, nanio Gradu Splitu: "Jedino što je istina je da je Bojan Ivošević svojim dosadašnjim neradom i neznanjem oštetio Grad Split za znatna financijska sredstva za izgubljene nepotrebne parnice!"
Teme sastanka: Projekti i problemi u kotaru
Prema dnevnom redu sastanka, raspravljalo se isključivo o aktualnim pitanjima i projektima u Gradskom kotaru Bačvice. Među ključnim točkama bile su:
- Teretana na otvorenom – SC "Baterije"
Glavni projekt je u izradi, a planira se uvrstiti u gradski proračun za 2026. godinu.
- Hortikulturna sanacija parka
Planirana je potpuna obnova središnjeg parka u Ulici Šetalište Bačvice.
- Školsko igralište OŠ “Pojišan”
Rješavanje pravnog statusa vanjskog igrališta te izrada idejnog projekta njegova uređenja.
- Velika garaža u kotaru
Potreba realizacije projekta velike garaže, ali ne na lokaciji koju je ranije zagovarao bivši gradonačelnik Puljak.
- Veliko dječje igralište u Spinčićevoj ulici
Iako su radovi trebali započeti krajem ove godine, projekt kasni te je potrebno ubrzati postupak.
- Vježbalište na otvorenom "Mali Toć"
Prema navodima kotara, ovo vježbalište godinama se ne održava te je potrebna hitna sanacija.