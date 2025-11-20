Predsjednik GK Bačvice: "Ivoševićeva objava je potpuna neistina"

Predsjednik Gradskog kotara Bačvice, Tomislav Zaninović, oglasio se nakon javne izjave Bojana Ivoševića, reagirajući na navode vezane uz jučerašnji sastanak predstavnika kotara s gradonačelnikom i njegovim suradnicima. Zaninović je poručio kako je Ivošević iznio "potpune neistine" te detaljno objasnio tijek sastanka i teme o kojima se raspravljalo.

U oštroj reakciji Zaninović pojašnjava da Ivošević nije imao nikakvu ulogu na sastanku: "Bojan Ivošević nije bio pozvan, niti je bio prisutan na sastanku. Teme ovog sastanka bile su otvorena pitanja i problemi s kojima se suočava naš kotar, i ovom prilikom želim se zahvaliti svim sudionicima koji su bili prisutni."

Dodaje kako zapisnik sastanka demantira Ivoševićeve tvrdnje: "Da se radi o lažima Bojana Ivoševića potvrđuje i zapisnik sa sastanka iz kojega je vidljivo da Šumica nije uopće bila predmet dnevnog reda."

Suradnja sa stanovnicima kotara

Zaninović se u nastavku osvrnuo i na spominjanje Zorana Sikirice, kojeg je, kako kaže, angažirao isključivo kao stručnu pomoć: "Što se tiče Zorana Sikirice, zamolio sam dotičnog gospodina, koji je stanovnik našeg kotara, da nam svojim znanjem i iskustvom pomogne u pripremi nekih tema dnevnog reda. To je i inače naša praksa u kotaru, gdje rado koristimo iskustva i znanja naših sugrađana za dobrobit i korist naše zajednice."

Predsjednik GK Bačvice dodatno je optužio Ivoševića za štetu koju je, prema njegovim riječima, nanio Gradu Splitu: "Jedino što je istina je da je Bojan Ivošević svojim dosadašnjim neradom i neznanjem oštetio Grad Split za znatna financijska sredstva za izgubljene nepotrebne parnice!"

Teme sastanka: Projekti i problemi u kotaru

Prema dnevnom redu sastanka, raspravljalo se isključivo o aktualnim pitanjima i projektima u Gradskom kotaru Bačvice. Među ključnim točkama bile su:

Teretana na otvorenom – SC "Baterije"

Glavni projekt je u izradi, a planira se uvrstiti u gradski proračun za 2026. godinu. Hortikulturna sanacija parka

Planirana je potpuna obnova središnjeg parka u Ulici Šetalište Bačvice. Školsko igralište OŠ “Pojišan”

Rješavanje pravnog statusa vanjskog igrališta te izrada idejnog projekta njegova uređenja. Velika garaža u kotaru

Potreba realizacije projekta velike garaže, ali ne na lokaciji koju je ranije zagovarao bivši gradonačelnik Puljak. Veliko dječje igralište u Spinčićevoj ulici

Iako su radovi trebali započeti krajem ove godine, projekt kasni te je potrebno ubrzati postupak. Vježbalište na otvorenom "Mali Toć"

Prema navodima kotara, ovo vježbalište godinama se ne održava te je potrebna hitna sanacija.