Ivošević: "Predsjednik GK Bačvice na sastanak doveo USKOK-ovog optuženika. Šuta mu izlazi u susret"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama nakon sastanka Gradskog kotara Bačvice s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i njegovim suradnicima, tvrdeći da je na sastanku sudjelovao i USKOK-ov optuženik Zoran Sikirica.

Prema Ivoševićevim navodima, predsjednik kotara Tomislav Zaninović, kojeg podržavaju HDZ i DP, doveo je Sikiricu kao „savjetnika“. Sikirica je, ističe Ivošević, optužen da je korupcijom omogućio izgradnju Ville Harmony, za koju navodi da je „najveća šaka u oko na Bačvicama“.

Optužbe o bespravnim radovima i uzurpaciji prostora

Ivošević tvrdi da je Sikirica godinama bio umiješan u niz spornih situacija na području Bačvica, uključujući uzurpiranje dijela Šumice (gradsko suvlasništvo) kao parkinga, bespravnu nadogradnju objekta u zaštićenom pejzažnom zelenilu, kasniju legalizaciju te novu bespravnu nadogradnju i inicijative da se zona Z6, predviđena kao zelenilo, prenamijeni u hotelsku namjenu.

Navodi da bi takve prenamjene predstavljale „novi urbocid“ te upozorava da je Šumica trenutno u postupku proglašenja komunalnom infrastrukturom.

Ivošević: "Šuta ostavlja prostor dogovoru"

Posebno kritizira gradonačelnika Tomislava Šutu, za kojeg tvrdi da mu nije smetalo prisustvo USKOK-ovog optuženika na sastanku, te da je ostavio otvorenom mogućnost da se problem Šumice rješava razvrgnućem suvlasništva — unatoč tijeku postupka zaštite tog prostora.

„Gradonačelnik Šuta ne samo da nije imao problem s njegovim prisustvom, već je ostavio mogućnost da se problem rješava dogovorom, iako je riječ o javnom prostoru“, piše Ivošević.

"Razlika između Puljka i Šute"

Ivošević uspoređuje aktualnu gradsku upravu s onom iz mandata Ivice Puljka, navodeći da se danas, istog dana kad je objavljeno da je USKOK podigao optužnicu protiv poduzetnika koji je 2023. pokušao podmititi službenicu Grada, vidi „jasna razlika“ između dvaju modela upravljanja.

„Jedan prijavljuje one koji daju mito, drugi se s njima sastaje i traži kako im izaći u susret. Dno dna“, zaključuje Ivošević.