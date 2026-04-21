Predsezona u Omišu 'eksplodirala'. Ovo su brojke, ali što turiste čeka u srcu sezone?

Turistička sezona u Omišu započela je s vrlo pozitivnim pokazateljima, potvrđujući kontinuirani rast i sve snažnije pozicioniranje ove dalmatinske destinacije izvan vrhunca ljetnih mjeseci. Prema podacima Turističke zajednice grada Omiša, rezultati ostvareni u prva tri mjeseca ove godine ukazuju na stabilan uzlazni trend, ali i na sve izraženiji interes gostiju za boravak u predsezoni.

Stabilan rast turističkog prometa na početku godine

Tijekom ožujka zabilježen je rast od 13 posto u noćenjima te 11 posto u dolascima u odnosu na isti mjesec prošle godine. Riječ je o značajnom povećanju koje potvrđuje kako Omiš sve više izlazi iz okvira isključivo ljetne destinacije. Pozitivni trendovi nastavljeni su i na razini cijelog prvog kvartala, u kojem je ostvaren ukupni rast od 14 posto, kako u dolascima, tako i u noćenjima. Ovakvi rezultati upućuju na stabilan turistički promet i dobar ulazak u novu sezonu.

Omiš kao destinacija aktivnog i autentičnog odmora

Analiza navika gostiju pokazuje kako se preferencije posjetitelja nisu značajnije mijenjale. I dalje je prisutan snažan interes za boravak u prirodi, aktivni odmor te autentične doživljaje, što je u skladu s dugogodišnjim identitetom Omiša kao destinacije koja nudi spoj mora, rijeke i planine, doznajemo iz TZ grada Omiša.

Upravo ta raznolikost omogućuje razvoj različitih oblika turizma, od adrenalinskih aktivnosti poput raftinga i planinarenja do opuštajućih boravaka u prirodnom okruženju, što posebno privlači goste u razdobljima izvan glavne sezone.

Predsezona kao ključ produljenja turističke godine

Sve izraženiji interes za predsezonu dodatno potvrđuje i činjenica da gosti sve češće biraju Omiš za kraće boravke u proljetnim mjesecima. Rast dolazaka i noćenja u prvom dijelu godine pokazuje kako se percepcija destinacije mijenja te da Omiš postaje prepoznat kao cjelogodišnja destinacija. Ovakav razvoj događaja ima pozitivan učinak ne samo na turističke rezultate, već i na lokalno gospodarstvo, jer doprinosi produljenju turističke sezone i ravnomjernijoj raspodjeli turističkog prometa.

Važan faktor u tome je i kontinuirani rad na unapređenju turističke ponude, koja sve više odgovara suvremenim zahtjevima tržišta. Gosti danas traže autentičnost, iskustvo i aktivan odmor, a Omiš svojim prirodnim resursima i raznovrsnim sadržajima uspješno odgovara na te potrebe. Upravo zbog toga destinacija zadržava svoju atraktivnost i izvan ljetnih mjeseci, što se jasno odražava i u statističkim pokazateljima, smatraju iz TZ Omiša.

Rezultati prve četvrtine godine pružaju razlog za optimizam uoči glavnog dijela turističke sezone. Ipak, iz Turističke zajednice naglašavaju kako će konačne ocjene i ukupni turistički učinak, kao i svake godine, biti poznati tek po završetku sezone. Unatoč tome, dosadašnji pokazatelji sugeriraju kako bi i ova godina mogla biti uspješna za omiški turizam, uz nastavak trenda rasta i daljnjeg jačanja pozicije destinacije na turističkoj karti.

Podsjetimo, Omiš uoči glavne turističke sezone se susreće s izazovima koji bi mogli utjecati na svakodnevicu i gostiju i lokalnog stanovništva. Kako je već poznato, privremena regulacija prometa traje već pola godine, a gužve su, još od listopada, postale dio svakodnevice. Radovi na mostu i rotoru započeli su 20. listopada u jutarnjim satima, kada je uvedeno naizmjenično prometovanje jednim trakom uz semaforsku regulaciju, režim koji je na snazi i danas.

Iako je u početku najavljeno da će radovi trajati nešto više od sedam mjeseci, sada je jasno da će potrajati osjetno dulje, uz produljenje od najmanje četiri mjeseca, doznaje Slobodna. To u praksi znači da će se radovi nastaviti i tijekom turističke sezone, upravo u razdoblju kada se promet kroz Omiš dodatno pojačava. Riječ je o razvoju situacije od kojeg su mnogi strahovali, a za koji se ranije tvrdilo da će se izbjeći.

Kako će organizacija i protočnost u špici utjecati na dojam koji će Omiš ostaviti svojim gostima, ostaje nam tek za vidjeti.