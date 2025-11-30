Predavanjem Stipe Božića završio drugi dan Absolute Biokovo Campa

Absolute Biokovo Camp, koji se od petka održava u Planinarskom domu Velobrdskih ledara, i ove je godine okupio najbolje hrvatske skyrunnere, mlade talente i zaljubljenike u planinsko trčanje. Kamp je započeo u petak navečer predavanjem Nenada Ostojića, koji je sudionicima prenio svoja iskustva s posljednje utrke – brutalnog 360 Challenge Gran Canaria, jednog od najtežih i najzahtjevnijih ultratrail izazova na svijetu. Njegova iskustva samostalne navigacije, borbe s terenom i ekstremnim vremenskim uvjetima izazvala su posebno zanimanje okupljenih.

Drugi dan kampa obilježili su treninzi na biokovskim stazama, uz formiranje više kondicijskih i dužinskih grupa kako bi se sudionici mogli kvalitetno pripremati prema svojoj razini spremnosti. Sunčan, hladan zimski dan dodatno je naglasio posebnost Biokova, a prizore s treninga ovjekovječio je Luka Bošnjak.

Po povratku u dom ekipu je dočekao topli gulaš koji je cijelo jutro pripremala ekipa HPD Kline, uz pomoć svoje najstarije članice – planinarke od 101 godinu, koja je i ovaj put bila dio kuhinjske ekipe.

Večernji program otvorio je Stipe Božić, čije predavanje o usponima, penjačkim počecima, ekspedicijama i prijateljstvima u planinama već tradicionalno oduzima dah. Više od sat i pol Božić je držao punu dvoranu prikovanom uz svoje riječi, a dugi aplauz na kraju najbolje je pokazao koliko su sudionici bili oduševljeni.

Drugi dio večeri bio je posvećen skyrunningu – predstavljanju hrvatske skyrunning scene, iskustvima reprezentativaca te planovima za nadolazeću sezonu. Veteranima, koji su se u šali predstavili kao “matori”, pridružio se i mladi reprezentativac Erik Stipić, donoseći perspektivu nove generacije.

Absolute Biokovo Camp završava u nedjelju zajedničkim treningom po biokovskim stazama, još jednom prilikom za druženje, razmjenu iskustava i razvoj skyrunning zajednice.

Organizatori su pritom istaknuli i veliki događaj koji slijedi: u svibnju 2026., uz tradicionalni Absolute Biokovo Challenge, Biokovo će ugostiti Svjetsko juniorsko prvenstvo u skyrunningu – najveći planinsko-trkački događaj ikad održan na ovom području. Dolazak mladih reprezentacija iz više od 30 zemalja potvrdit će Biokovo i Makarsku kao jednu od najvažnijih europskih destinacija za vrhunski skyrunning.