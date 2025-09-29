Predavanje Toma Sunića u Splitu: Hrvatska i Europa na raskrižju između tradicije i samouništenja

U srijedu, 1. listopada, u dvorani dominikanskog samostana sv. Katarine Aleksandrijske u Splitu (Hrvojeva 2, Pazar) održat će se javno predavanje dr. sc. Tomislava Sunića, iskusnog hrvatskog diplomata, pisca i jednog od prepoznatljivih glasova desne političke misli u Hrvatskoj.

Predavanje i tribina nose naslov "Hrvatska i Europa: na raskrižju između samouništenja i povratka tradiciji", a početak je zakazan za 19 sati. Organizatori događaja su Matica Hrvatska – ogranak Split, udruga Naš posao, naša budućnost i inicijativa DUH 2026.

Nakon predavanja predviđena je tribina otvorena za publiku

Sunić će u svom izlaganju pokušati odgovoriti na pitanja o aktualnom smjeru Hrvatske između utjecaja globalnih sila poput SAD-a i Kine, o mogućem povratku tradicionalnim kršćanskim vrijednostima koje stoljećima čine temelj zapadne civilizacije, ali i o posljedicama recentnih svjetskih događaja.

Nakon predavanja predviđena je tribina otvorena za publiku, a organizatori najavljuju i druženje s domjenkom.

"Pozivamo sve zainteresirane građane da nam se pridruže u srijedu u dominikanskom samostanu i sudjeluju u raspravi", poručili su organizatori.