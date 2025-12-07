Predator nasrnuo na djevojčicu usred Londona, Hrvat Ivan srušio ga jiu jitsu potezom! 'Morao sam'

Britanski Daily Mail objavio je snimku na kojoj se vidi prvak u borilačkim vještinama kako ruši na pod osumnjičenika za seksualni napad, a junak priče je Ivan Skoko (29) iz Ljubuškog.

Muškarac je navodno ciljao teenagericu i svoju je žrtvu uhvatio za stražnjicu dok se vraćala kući. Sve se dogodilo oko 21 sat u Moorgateu u središtu Londona. Prvo su priskočila dvojica tinejdžera koji su izazvali napadača, a on ih je pokušao udariti nogom.

A onda je naišao Ivan odjeven u crno s kapuljačom na glavi. Nevjerojatno sigurnim i brzi potezom srušio je osumnjičenika na pod i pridržavao ga do dolaska policije, prenosi Net.hr.

Dva videa na svojim je društvenim mrežama objavio i Ivan koji je inače nositelj crnog pojasa u jiu jitsu.

"Upravo se dogodilo: Čovjek je u Moorgateu seksualno uznemirio 14-godišnju djevojčicu i mislio je da će se izvući. Sori gospodine, ne danas", napisao je uz video Ivan.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivan Skoko (@skokoi_)