Pred molitelje došli s palestinskom zastavom

Tijekom subotnjeg jutra na trgu Grivica u Rijeci, prosvjednici su dočekali molitelje s transparentom "Klečite li za palestinske majke i djecu?" i palestinskom zastavom. No, zbog isticanja zastave strane države, troje prosvjednika privedeno je i kažnjeno, piše Novi list.

Prema izjavama samih prosvjednika, policija im je uručila prekršajne naloge, što je kasnije potvrđeno i iz Policijske uprave primorsko-goranske. Navode kako su postupali u skladu sa zakonom te da je izrečena najniža propisana kazna od 200 eura.

Kažnjeni po Zakonu o prekršajima javnog reda i mira

Prekršajni nalog izdan je temeljem članka 26. Zakona o prekršajima javnog reda i mira. Taj članak propisuje da će se osoba koja istakne zastavu strane države bez prethodnog poziva društveno-političke organizacije ili odobrenja nadležnog tijela unutarnjih poslova kazniti novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1000 eura.

Cijelo javno okupljanje snimala je riječka policija, a događaj su svojim kamerama zabilježili i turisti s Dalekog istoka, kojima je prizor postao nesvakidašnja uspomena s putovanja kroz Rijeku.