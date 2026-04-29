Praznik rada je pred vratima: Svi će roštiljati, a ovo su savjeti za savršeno sočnu piletinu

S približavanjem Praznika rada mnogi planiraju druženja na otvorenom uz roštilj, na kojem je piletina čest odabir. Kako bi meso bilo sočno i puno okusa, a ne suho i bezlično, korisno je primijeniti nekoliko provjerenih savjeta profesionalnih kuhara.

Marinada za sočnost i okus

Ključ sočne piletine s roštilja krije se u marinadi. Ona ne služi samo za dodavanje arome, već pomaže mesu da zadrži vlažnost tijekom pečenja na visokoj temperaturi. Već i nekoliko sati provedenih u marinadi može osjetno poboljšati konačnu teksturu i okus mesa.

Pritom je važno pridržavati se sigurnosnih preporuka, poput onih Američkog ministarstva poljoprivrede (USDA), koje nalažu da se piletina uvijek marinira u hladnjaku. Mariniranje na sobnoj temperaturi stvara pogodno okruženje za razvoj bakterija, piše Index.

Odabir i priprema mesa

Nije svejedno ni koji ćete komad piletine odabrati. Za roštilj se češće preporučuju batci i zabatci jer imaju više masnoće, koja ih čuva od isušivanja, za razliku od posnijih pilećih prsa.

Ako ipak više volite prsa, preporučuje ih se lagano istanjiti kako bi bila posvuda jednake debljine i ravnomjerno se ispekla. Također, neovisno o komadu mesa, važno ga je izvaditi iz hladnjaka 20 do 30 minuta prije pečenja. Tako će se meso temperirati, čime se izbjegava toplinski šok i postiže ravnomjerna termička obrada.

Tehnika pečenja je presudna

Temperatura i način pečenja presudni su za savršen rezultat. Piletinu je najbolje peći kombinacijom direktne i indirektne topline. To znači da se meso najprije kratko zapeče na jačoj vatri kako bi se stvorila hrskava korica, a zatim se premjesti na hladniji dio rešetke kako bi se dovršilo na nižoj temperaturi.

Ako koristite umake s visokim udjelom šećera, poput popularnog barbecue umaka, dodajte ih tek pred sam kraj pečenja. U suprotnom će šećer brzo zagorjeti i dati mesu gorak okus. Najsigurniji način da provjerite je li piletina pečena jest korištenje kuhinjskog termometra - unutrašnja temperatura u najdebljem dijelu mesa treba doseći najmanje 74 Celzijeva stupnja.

Završni koraci i sigurnost

Nakon što je meso pečeno, nemojte ga odmah rezati i poslužiti. Ključno je ostaviti ga da odstoji nekoliko minuta nakon skidanja s roštilja. Tijekom tog "odmaranja" mesni sokovi će se ravnomjerno rasporediti, što će rezultirati osjetno sočnijim zalogajem.

Za kraj, ne zaboravite na sigurnost hrane. Kako biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, uvijek koristite odvojene tanjure i pribor za rukovanje sirovim, odnosno pečenim mesom.