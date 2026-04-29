Plaće u ovoj hrvatskoj tvrtki rastu za 200 eura

Poznata koprivnička kompanija ostvarila je lani oko 37 milijuna eura prihoda uz rast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu.

Riječ je o tvornici podložaka za jaja Hartmann u vlasništvu istoimenog danskog diva. Tvrtka proizvodi podloške od papirne pulpe i europski je lider.

Hrvatsko poduzeće sa sjedištem u Koprivnici poslovalo je s dva milijuna eura neto dobiti, što je pad od 33 posto.

Prema statističkim podacima Financijske agencije, Hartmann je protekle godine imao oko 240 zaposlenih, što je nešto više nego pretprošle godine. Nastavili su zapošljavati radnike i tijekom ove godine, piše Danica.hr.

Prosječna neto plaća svih zaposlenih iznosila je oko 1400 eura i bila je veća za 200 eura u odnosu na prethodnu godinu.