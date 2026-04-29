Hrvati, dobro provjeravajte svoje bankovne račune! Ukradeno više od 20 milijuna eura: "Iskorištava se ono gdje su ljudi najranjiviji"

Na novi val internetskih prijevara upozorava Hrvatska agencija za nadzor financija. Prevaranti sve češće koriste ime i logo Hanfe za nadzor financijskih usluga, pa čak i izmišljaju njezine djelatnike kako bi građane uvjerili u lažna ulaganja.

Svi dokumenti i ponude koje sugeriraju takve usluge su lažni. Iz Hanfe jasno poručuju – ne bave se povratom izgubljenog novca, ne nadoknađuju gubitke niti naplaćuju poreze.

Razmjeri problema su veliki. Policija je samo prošle godine zabilježila više od 2100 kibernetičkih kaznenih djela, uz štetu veću od 20 milijuna eura! To je čak 22 posto više nego godinu prije. Stvarni iznos, upozoravaju, vjerojatno je i znatno veći. Od nekoliko eura, pa do više desetaka tisuća - građani često ne žele policiji prijaviti da su prevareni, piše Danas.hr.

RTL-a Danas razgovarao je sa zamjenikom predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alenom Delićem.

Kako i zašto baš Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)?

Ako gledamo ukupni broj prijava koje imamo u posljednje vrijeme, najveći iznos novca zarađuje se na onome što prepoznajemo kao lažne investicije. Ima li išta bolje nego lažirati one institucije koje su zadužene za nadzor financijskog tržišta? Potpuno je logično da će kriminalci, tamo gdje imaju neki interes, iskoristiti te teme.

Radi li se u ovom slučaju o nekoj nacionalnoj ili međunarodnoj prijevari?

U većini slučajeva imamo međunarodne, koordinirane prijevare koje izgledaju kao veliki poslovni modeli.

Kako je moguće da unatoč vašim, našim i policijskim upozorenjima gotovo svakodnevno netko nasjeda? Koliko je problem velik?

Problem je velik. Do kraja našeg razgovora netko će ostati bez 150 eura, a do kraja godine će nam ukrasti količinu novca koju smo mogli uložiti u 10 do 30 vrtića ili kojom smo mogli platiti tisuću prosječnih plaća u Hrvatskoj. Stvar je u tome da se iskorištava ono gdje su ljudi najranjiviji; dok se svi ne educiramo, nećemo riješiti taj problem.

Cijeli razgovor pročitajte ovdje.