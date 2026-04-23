Praznik rada donosi idealnu priliku: uz 4 dana godišnjeg spojite čak 9 slobodnih dana za prvi maj

Prvi svibnja, međunarodni Praznik rada, pada ove godine u petak.

To za većinu zaposlenih znači i produženi vikend. Praznik pada u petak pa se i bez uzimanja godišnjih ili slobodnih dana može provesti tri dana bez posla:

- petak 1. svibnja

- subota 2. svibnja

- nedjelja 3. svibnja

Za sada prognostičari najavljuju lijepo vrijeme, a prvi svibnja obično je i prvi termin nakon Uskrsa, kada se planiraju kraća putovanja, odlasci u prirodu ili na vikendicu gdje u ovo vrijeme ima i puno proljetnih poslova u vrtu i dvorištu.

Istovremeno, zakonski se bliži rok za korištenje takozvanog starog godišnjeg, ako vam je slučajno ostao koji neiskorišteni dan, piše Dnevnik.hr.

Kako do devet slobodnih dana

Evo kako možete uz četiri dana godišnjeg odmora dobiti devet slobodnih dana:

U tjednu kada je 1. svibnja, možete uzeti cijeli tjedan godišnji, počevši od ponedjeljka do četvrtka, a nakon toga slijede slobodni dani. Evo i kratkog izračuna:

Dva dana za vikend 25. i 26. travnja

Četiri dana godišnjeg od 27., 28., 29. i 30. travnja

Tri dana produženog vikenda 1., 2., i 3. svibnja

Sveukupno je to devet slobodnih dana.

Na posao natrag u ponedjeljak 4. svibnja.

Ne zaboravite na kupovinu

Proslava Praznika rada 1. svibnja obično znači i druženje s prijateljima i obitelji u prirodi, uz obaveznu hranu i piće, grah ili roštilj, no nemojte smetnuti s uma da u petak neće raditi niti jedna trgovina.