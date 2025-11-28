Prazni se hotel Zagreb, s Duilova sele Radio Brač, Hrvatski nogometni savez,... Iz tvrtke Pleter nemaju takvih informacija?!

Prazni se Hotel Zagreb na Duilovu, dobili su brojni najmoprimci otkaz ugovora te moraju napustiti poslovne prostore do kraja ove godine!

Provjerili smo ovu informaciju koja se proširila Splitom i dobili potvrdu: Radio Brač recimo, ali i Hrvatski nogometni savez, u nebranom su grožđu, odluka druge strane ih je iznenadila i ostavila zatečene. Sad moraju na brzinu pronaći nove prostore, što u ovo predblagdansko vrijeme možda i neće biti najlakše...

Pogotovo se to odnosi na Radio Brač - kako doznajemo od direktora Željka Terzića, nisu isključeni niti problemi s normalnim nastavkom programa!

Zbog specifičnih tehničkih zahtjeva jedne radio-postaje nije lako pronaći adekvatan poslovni prostor, nije to dućan, pa je i emitiranje programa Radio Brača nakon Nove godine pod znakom pitanja, potvrdio nam direktor Radio Brača.

- Ništa, dobili smo dopis odnosno obavijest kako nam se neće produljiti ugovor o najmu prostora nakon što istekne ovaj, koji je kao i svi ranije sklopljen na godinu dana. Ne mislim da je u pitanju nekakva zločestoća tvrtke Pleter, jednostavno možda i oni imaju neku obavezu prema vlasniku tj. državi da se objekt isprazni... Iako, puno je ljudi u tom hotelu, teško će se ovako naglo isprazniti. U svakom slučaju sad smo u potrazi za poslovnim prostorom, nije ugodno... - kaže nam Terzić.

Malo su optimističniji iz Hrvatskog nogometnog saveza, makar i oni imaju na Duilovu dosta kancelarija, održavaju seminare, taj prostor im je odgovarao iz više razloga.

- Istina, nisu nam produžili ugovor i to je sve legalno. Malo nas je zatekla odluka, ali ovdje smo ima pet godina, a prije toga smo se selili od Gripa preko hotela Dujam do palače Dešković, pronaći ćemo neki prostor do 1. siječnja. - optimističan je tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Dino Knezović, skupa smo dobili odgovore od njega i legende Hajduka Ivana Gudelja koji je također u Savezu.

No, u hotelu Zagreb ali i cijelom kompleksu na Duilovu ima još 'stranaka', tu su i mladi iz Ukrajine... Odgovor o tome što se događa potražili smo i na drugoj strani: direktor hotela Zagreb odmah se ogradio, makar je direktor, da nije ovlašten za davanje izjava...

Pa smo kontaktirali Zagreb, sjedište tvrtke Pleter. Telefonskim putem nismo dobili nikakvu informaciju, sve traže službeno, mailom.

Što je ne možda, nego apsolutno bolje. Za nas naime, jer teško bi čitatelji povjerovali u nastavak priče...

Na pitanje zašto su raskinuli odnosno nisu produljili ugovor o najmu poslovnih prostora dugogodišnjim korisnicima te je li imaju plan što će s objektom, odgovorili su iznimno brzo, svaka čast. A evo odgovora iz uprave Pletera, tvrtke koja upravlja Duilovom:

'Zahvaljujemo na interesu, međutim ne raspolažemo s tim informacijama.'

?!?!

Pitanje tko je ovdje lud također ostaje bez odgovora.

E sad, mi možemo samo nagađati kako je ovo pražnjenje hotela Zagreb vezano za plan pretvaranja objekata na Duilovu u dom za starije, alternativno u studentski dom, porota još vijeća na koju stranu će prevagnuti interesi... Kako se najavljivalo, objekt treba formalno prijeći u vlasništvo Grada Splita, a onda treba nešto valjda i renovirati, obnoviti i preurediti za novu namjenu. To je vjerojatni razlog otkazivanja najma za poslovne subjekte u Zagrebu (makar nije isključena, a poslovno je također potpuno legitimna, odluka da se prostori daju u najam po višoj cijeni nekom drugom), no tajnovitost uprave Pletera nije najjasnija. Jer dopisi s obavijesti o neproduljenju ugovora o najmu su stigli na adrese najmoprimaca, to je sigurno...