Prava zimska čarolija u dalmatinskom gradu, evo kako izgleda Sinj pod snijegom

Sinj je ovih dana doživio rijetku zimsku idilu – snježni pokrivač prekrio je ulice, trgove i okolna brda, pretvarajući dalmatinski grad u pravo zimsko čudo.

Na fotografijama se vide bijeli krovovi kuća, parkovi i drveće prekriveni snijegom, a ulice su tihe, dok rijetki prolaznici uživaju u pogledu i snježnim radostima. Djeca i odrasli ne propuštaju priliku za igru, izgradnju snjegovića i prve zimske trenutke zabave.

Ovaj snježni sloj podsjeća da unatoč blizini mora i obično blagoj klimi Sinj zna pokazati i svoju hladniju, zimsku stranu. Galerija našeg fotografa Roka Pavlinušića donosi najbolje kadrove koji slave ovu rijetku i očaravajuću zimu u srcu Dalmatinske zagore.