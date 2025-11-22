Pozvao zemlju da 'prihvati gubitak svoje djece': Šokantna izjava generala izazvala burne reakcije u europskoj zemlji

Mandonovi komentari nastavak su njegovih ranijih izjava pred parlamentarcima u listopadu, kada je najavio da se francuska vojska priprema za mogući 'sukob s Moskvom za tri ili četiri godine'.

Francuski general Fabien Mandon, pozvao je zemlju da pokaže 'hrabrost' i 'prihvati gubitak svoje djece' kako bi "zaštitila ono što jesmo", upozoravajući da se Rusija priprema za sukob sa zapadnim nacijama do 2030. godine, što je izazvalo veliku buru u javnosti. Mandon je na Kongresu francuskih gradonačelnika rekao da Francuska riskira neuspjeh ako nije spremna prihvatiti žrtve i ekonomske probleme zbog davanja prioriteta obrambenoj proizvodnji, piše Večernji list.

"Ako naša zemlja posustane jer nije spremna prihvatiti gubitak svoje djece, ako ekonomski pati jer će prioriteti ići obrambenoj proizvodnji, onda smo u opasnosti", rekao je Mandon.

"Imamo sve znanje, svu ekonomsku i demografsku snagu da odvratimo moskovski režim od daljnjih pokušaja. Ono što nam nedostaje je hrabrost prihvatiti bol zaštite onoga što jesmo", poručio je. Mandonovi komentari nastavak su njegovih ranijih izjava pred parlamentarcima u listopadu, kada je najavio da se francuska vojska priprema za mogući "sukob s Moskvom za tri ili četiri godine".

Ministrica oružanih snaga Catherine Vautrin branila je Mandona na društvenoj mreži X, ističući da je general "potpuno legitimno" izrazio stavove o rastućim prijetnjama. "Njegovi komentari, izvučeni iz konteksta u političke svrhe, vojni su jezik čovjeka koji svaki dan zna da mladi vojnici riskiraju živote za naciju", napisala je Vautrin.

S druge strane, ljevica i dio desnice oštro su osudili izjave. Vođa stranke Nepokorena Francuska (LFI) Jean-Luc Mélenchon izrazio je 'potpuno neslaganje', optužujući generala da je prekoračio ovlasti. Komunistički čelnik Fabien Roussel nazvao je intervenciju "opasnom" i "nepodnošljivim ratnohuškačkim retorikom", dok je potpredsjednik Nacionalnog okupljanja (RN) Sébastien Chenu ustvrdio da Mandon "nema legitimitet" za takve izjave.

Mandonove riječi odražavaju Nacionalni strateški pregled objavljen 14. srpnja 2025., u kojem je Rusija označena kao 'najizravnija prijetnja' interesima Francuske i stabilnosti Europe. Dokument upozorava na "novo doba visokog rizika od velikog rata visokog intenziteta izvan nacionalnog teritorija do 2030.", uz masovne hibridne napade na francuski teritorij.

Vlada je u četvrtak objavila vodič "Tous responsables" ("Svi smo odgovorni"), namijenjen pripremi javnosti za velike krize, uključujući mogući veliki angažman oružanih snaga izvan zemlje. Dokument poziva građane na dobrovoljnu pomoć i rezervne snage, javlja Euronews.