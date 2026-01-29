Poznatom kuharu prekipjelo, oduševio gestom: "Hrvatskim rukometašima nudim besplatno kuhanje, gdje god igrali"

Nakon što su javnost zgrozile fotografije obroka koje su hrvatski rukometaši dobivali na Europskom prvenstvu, a koje su otvorile raspravu o kvaliteti prehrane sportaša na velikim natjecanjima, uslijedila je gesta koja je naišla na snažnu podršku javnosti.

Na društvenim mrežama oglasila se Sašina kuhinja, čiji je osnivač i voditelj Saša, profesionalni kuhar s dugogodišnjim iskustvom, poznat široj javnosti po radu u gastronomiji, javnim nastupima i projektima vezanima uz kvalitetnu, poštenu i funkcionalnu prehranu.

“Radim pro bono, nije mi do lajkova”

U objavi koja je u samo sat vremena prikupila gotovo 10 tisuća lajkova, Saša je ponudio potpuno besplatno kuhanje za hrvatske rukometaše, bez obzira na to u kojem se gradu ili državi natjecanje održava.

“Nudim HRK-u (Hrvatskom rukometnom savezu) potpuno besplatno kuhanje obroka za naše rukometaše, gdje god putovali. Potrebno je samo osigurati osnovnu malu kuhinju. Sve ostalo nosim sa sobom – čak i dio namirnica”, poručio je.

Naglasio je kako bi obroke pripremao u skladu s pravilima struke i preporukama nutricionista, prilagođene fizičkim naporima koji očekuju vrhunske sportaše.

Reakcija na “jela koja nijedan sportaš ne zaslužuje”

Saša je jasno poručio kako njegova ponuda nije pokušaj prikupljanja simpatija na društvenim mrežama.

“Ovo nije ‘hvatanje’ sentimentalnih lajkova. Nakon deset godina u javnosti to mi doista ne treba. Ovo je reakcija na ogorčenje nakon fotografija ‘jela’ koja nijedan sportaš nije zaslužio konzumirati”, napisao je, dodavši kako je ozbiljan u ponudi da radi pro bono, kada god i gdje god ga pozovu.

Tko je Saša i zašto je njegova ponuda odjeknula?

Saša, javnosti poznat kroz Sašinu kuhinju, profesionalni je kuhar koji se godinama zalaže za kvalitetnu prehranu, edukaciju o hrani i odgovoran odnos prema namirnicama. Njegov rad često nadilazi klasičnu gastronomiju, s naglaskom na zdravlje, funkcionalnost prehrane i društvenu odgovornost.

Upravo zato njegova ponuda nije doživljena kao populizam, već kao autentična i konkretna gesta u trenutku kada se otvorilo pitanje brige o sportašima na najvećim natjecanjima.

Poruka koja je nadmašila sport

Objava Sašine kuhinje postala je svojevrsni simbol šireg nezadovoljstva, ali i podsjetnik da iza vrhunskih rezultata stoje ljudi kojima su potrebni osnovni uvjeti dostojni profesionalnog sporta.

Hoće li Hrvatski rukometni savez reagirati na ovu ponudu, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – gesta Sašine kuhinje naišla je na snažnu podršku javnosti i otvorila važnu raspravu o standardima koji bi trebali biti neupitni.