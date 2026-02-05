Poznatoj američkoj voditeljici oteta majka

Istražitelji još uvijek nemaju osumnjičenika u slučaju otmice majke poznate voditeljice NBC-ja Savannah Guthrie. Nancy Guthrie (84) nestala je prije nekoliko dana usred noći iz svog doma u Tucsonu, a vlasti istražuju navodnu poruku s otkupninom i vjeruju da je odvedena protiv svoje volje, piše BBC.

Šerif okruga Pima Chris Nanos pozvao je javnost da pomogne istražiteljima, istaknuvši da rade danonoćno. U istragu se uključio i američki predsjednik Donald Trump, koji je naložio svim saveznim agencijama da pomognu kako bi se njezina majka "sigurno vratila kući".

Voditeljica emisije Today Savannah Guthrie sa svojim je bratom i sestrom uputila emotivan apel za oslobađanje majke, naglasivši njezino loše zdravstveno stanje i činjenicu da je ostala bez lijekova. "Svi te traže, mama", poručila je. "Posvuda. Nećemo stati. Tvoja djeca neće stati dok opet ne budemo zajedno."

Nestanak usred noći

Nancy Guthrie posljednji je put viđena u subotu navečer oko 21:30 u svom domu u Catalina Foothillsu, bogatom naselju desetak kilometara sjeveroistočno od Tucsona, kada su je ondje ostavili članovi obitelji.

Zabrinutost se pojavila u nedjelju ujutro, kada su članovi njezine crkvene zajednice primijetili da nije došla te su obavijestili obitelj. Obitelj je nazvala hitne službe, nakon čega je pokrenuta potraga koja se nastavila i sljedećeg jutra, a u koju su se uključili volonteri i pripadnici savezne granične policije.

U kuću su stigli i detektivi iz odjela za umorstva, što je, prema riječima šerifa Nanosa, neuobičajen potez. Ondje su, kako je rekao, zatekli prizor koji je izazvao "ozbiljnu zabrinutost", no nije otkrio više detalja.

"Krhko zdravlje"

Nanos je u ponedjeljak proglasio kuću mjestom zločina. Na pitanje tragaju li još uvijek za živom Nancy Guthrie, odgovorio je: "Nadamo se da je tako." Službenici su upozorili da bi joj zdravlje moglo biti kritično ugroženo jer je bez lijekova.

Opisana je kao osoba "lošijeg fizičkog zdravlja", ali bez kognitivnih poteškoća, rekao je Nanos. "Njezino je zdravlje krhko, kao i njezino srce. Živi s neprestanim bolovima", poručila su njezina djeca u video poruci. "Nema lijekove sa sobom. Potrebni su joj da bi preživjela. Potrebni su joj kako ne bi patila."

Nekoliko tragova

Iako isprva nije bilo naznaka da je Nancy Guthrie odabrana kao meta zbog svog imena, šerif je izjavio kako "tu mogućnost ne mogu isključiti". U utorak je Nanos rekao novinarima: "Vjerujemo da je Nancy odvedena iz svog doma protiv svoje volje. To je ono od čega polazimo."

Na pitanje o medijskim napisima da policija analizira krv pronađenu u kući, odgovorio je: "Ne kažem da u kući ili izvan nje ima krvi." Potvrdio je da su dokazi prikupljeni u kući poslani na analizu, no laboratorijski rezultati i drugi tragovi zasad nisu doveli do mogućeg osumnjičenika, prenosi Index.

Šerif nije mogao reći je li u otmicu bila uključena jedna ili više osoba. U ranijoj objavi na Facebooku, šerifov ured je naveo da je "svjestan izvještaja koji kruže o mogućoj poruci s otkupninom", ne iznoseći detalje.