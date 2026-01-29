Poznato tko sudi Hrvatskoj u polufinalu, pravdu dijeli čovjek iz hrvatskog susjedstva. Bude li finala...

EHF je službeno odredio sudačke parove koji će dijeliti pravdu u polufinalnim utakmicama, susretu za treće mjesto te velikom finalu rukometnog Eura u danskom Herningu.

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak od 17:45 igra polufinale protiv Njemačke, a taj dvoboj suditi dvojac iz Slovenije - Bojan Lah i David Sok. U slučaju da prođemo u finale, opet će pravdu dijeliti naši susjedi, no ovog puta Crnogorci.

Dodajmo da polufinalni okršaj Danske i Islanda sudi dvojac iz Norveške.

Nažalost, uoči završnice turnira najviše se priča o sramotnoj organizaciji EHF-a, hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson je pokrenuo pravu lavinu reakcija, a mnogi su ga podržali u tome, javlja Gol.hr.

Delegirani suci za završnicu Europskog prvenstva:

Njemačka - Hrvatska (petak, 17:45) - Bojan Lah, David Sok (Slovenija)

Danska - Island (20:30) - Lars Jorum, Havard Kleven (Norveška)

Utakmica za treće mjesto - Andreu Marin, Ignacio Garcia (Španjolska)

Finale - Ivan Pavičević/Miloš Ražnatović (Crna Gora)

