Poznato tko je Gvardiolova misteriozna plavuša. Nekoliko mjeseci je u vezi sa studenticom veterine

Proslavljeni hrvatski nogometaš Joško Gvardiol u vezi je sa zagrebačkom studenticom Lu Mastrović. Kako doznaje Teleskop iz pouzdanih izvora, par je zajedno već nekoliko mjeseci, a u posljednje vrijeme postali su nerazdvojni. Iako privatni život nastoje držati dalje od očiju javnosti, njihova veza nije prošla nezapaženo u krugu prijatelja, a nedavno su se pojavile i zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Joško Gvardiol i Lu Mastrović bili su nerazdvojni na partyju na Badnju večer, piše Teleskop.

Lu Mastrović ima 20 godina i studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Dolazi iz obrazovne i sportske obitelji. Pohađala je Osnovnu školu Ivana Cankara, završila privatnu gimnaziju, a prije dvije godine upisala je studij veterine.

U mlađim danima trenirala je taekwondo, no s vremenom je njezina najveća strast postalo skijanje, u kojem je ostvarila i zapažene rezultate. U mlađim uzrastima je trenirala s hrvatskom šampionkom Zrinkom Ljutić, a danas, kada joj to fakultetske obveze dopuštaju, radi kao instruktorica skijanja, što se dobro uklapa u aktivan stil života kakav vodi i hrvatski reprezentativac.

– Lu je oduvijek bila društvena djevojčica, otvorena, srdačna i puna života. Sportski je tip, a skijanje joj je velika ljubav. Dolazi iz fine obitelji, a to vam mogu reći jer jako dobro poznajem cijelu njezinu obitelj i Lu od njezinog rođenja. Zbilja su krasni i normalni ljudi – kaže za Teleskop prijateljica obitelji Mastrović.

Joško Gvardiol tako je, čini se, privatnu sreću pronašao uz partnericu koja dijeli njegove vrijednosti, disciplinu i ljubav prema sportu.

Lu Mastrović djetinjstvo i najljepše ljetne uspomene veže uz Kraljevicu, gdje je godine provodila u obiteljskoj kući. Posebno je povezana s nonom Katom i nonićem Rozarijom koji su obilježili njezino odrastanje. Njihova toplina, briga i jednostavan primorski životni ritam ostavili su dubok trag na njeno odrastanje, zbog čega se Lu Kraljevici uvijek vraća s posebnim emocijama i osjećajem doma.

Lu Mastrović nerazdvojna je i od svoga ljubimca, bishona Chica, umiljatog i razigranog kućnog mezimca koji je velika maza cijele obitelji.

Joško Gvardiol jedan je od najuspješnijih i najcjenjenijih nogometaša svoje generacije na svjetskoj razini. Rođen je 23. siječnja 2002. godine u Zagrebu, a nogometni put započeo je u Trešnjevci, prije nego što je kao dječak prešao u omladinsku školu Dinama. Vrlo brzo postalo je jasno da je riječ o iznimnom talentu, a seniorski debi upisao je već kao tinejdžer.

Pravi iskorak u karijeri ostvario je odlaskom u RB Leipzig, gdje se nametnuo kao jedan od najboljih mladih stopera u Europi. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni na najvećoj sceni – Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., gdje je bio jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju. Upravo je taj turnir dodatno učvrstio njegov status svjetske klase.

U ljeto 2023. Gvardiol je ostvario rekordni transfer u Manchester City, čime je postao jedan od najskupljih braniča u povijesti nogometa. Pod vodstvom Pepa Guardiole dodatno je unaprijedio igru, potvrđujući se ne samo kao pouzdan branič, već i kao moderan igrač sposoban igrati više pozicija u zadnjoj liniji.

Unatoč globalnoj slavi, Gvardiol privatni život drži daleko od javnosti. Poznat je po mirnom karakteru, profesionalizmu i fokusu na karijeru, zbog čega ga mnogi smatraju uzorom mlađim generacijama. Njegov put – od zagrebačkih terena do svjetskih stadiona – jedan je od najupečatljivijih uspjeha hrvatskog sporta posljednjih godina, piše Teleskop.