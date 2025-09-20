Poznato stanje dječaka koji je stradao na romobilu kod Trogira

Iz KBC-a Split navode kako je zdravstveno stanje 15-godišnjeg dječaka s područja Trogira, koji je u četvrtak ujutro primljen na Kliniku za dječje bolesti nakon nesreće na električnom romobilu, i dalje nepromijenjeno.

Mladić se nalazi u induciranoj komi, intubiran je te je pod stalnim nadzorom liječnika koji provode sve potrebne mjere intenzivnog liječenja. Njegovo stanje i dalje je opisano kao vrlo teško i životno ugroženo.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u Planom, poviše Trogira. Dječak je hitno prebačen u KBC Split na Firulama, gdje je zadržan na bolničkom liječenju zbog zadobivenih teških ozljeda.