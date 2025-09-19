Teška nesreća kod Trogira: Stradao mladić (15) na romobilu, bori se za život. Liječnici i policija apeliraju na roditelje

Na prvi pogled vožnja na dva kotača, pogotovo u ljetnim uvjetima, izgleda bezazleno. Međutim, kada ta vožnja preraste u nesreću čije brojke zabrinjavaju, vrijeme je da se ozbiljno zapitamo kakvo prijevozno sredstvo dajemo djeci.

Jučer se u Planom, poviše Trogira, dogodila teška nesreća u kojoj je sudjelovao dječak (rođen 2010.) koji je upravljao električnim romobilom – prijevoznim sredstvom koje, prema tehničkim karakteristikama, ne spada u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva.

Dječak je hitno prebačen u KBC Split na Firulama, gdje je zadržan na bolničkom liječenju zbog zadobivenih teških ozljeda. Policijski službenici obavili su očevid, a u razgovoru za Dalmaciju Danas iz splitske policije apeliraju na sve korisnike električnih romobila da pripaze na vožnje i da obavezno nose zaštitnu kacigu.

Brzina veća od dopuštene

U ovom slučaju radilo se o romobilu koji razvija brzinu veću od 25 km/h. U Hrvatskoj su električni romobili koji voze brže od 25 km/h zakonski zabranjeni, jer je ta granica propisana kao maksimalna dopuštena brzina za njihovu upotrebu na javnim cestama, prema policijskim preporukama iz 2025. godine.

Policija posebno upozorava na opasnosti i nesreće uzrokovane nepropisnim, bržim romobilima te naglašava da su vozači obavezni poštivati zakonska ograničenja.

Zabrinjavajuće brojke iz splitske bolnice

U posljednjih šest mjeseci u KBC-u Firule primljeno je sedmero djece s teškim ozljedama nakon pada s električnog romobila, a svi su zahtijevali intenzivno liječenje.

U razgovoru s prof. dr. sc. prim. Joškom Markićem, predstojnikom Klinike za dječje bolesti, saznali smo više o stanju dječaka iz Planog.

– Primljeni 15-godišnjak je na liječenju u Zavodu za intenzivnu pedijatriju te se provode svi potrebni postupci intenzivnog liječenja. Još jednom apeliram na roditelje da ograniče korištenje romobila kod svoje djece, te da koriste zaštitne kacige. Ovo pitanje korištenja romobila potrebno je regulirati Zakonom jer u posljednjih šest mjeseci liječeno je sedmoro djece koja su nastradala pri padu s romobila. Svi su bili muškog spola, u dobi od 12 do 17 godina. Samo dvoje djece koristilo je kacigu, što je poražavajuća činjenica, – istaknuo je Markić.

Sve više djece mlađe od 14 godina na romobilima

U prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno čak 257 nesreća na električnim romobilima. Posebno zabrinjava podatak da je među ozlijeđenima sve više djece mlađe od 14 godina, iako im je zakonom zabranjena vožnja romobila. Liječnici i policija slažu se u jednom – bez hitne zakonske regulacije i veće odgovornosti roditelja, broj nesreća mogao bi i dalje rasti, a najmlađi sudionici prometa ostati nezaštićeni.

