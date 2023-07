Poznato s kim će u MEVZA ligi igrati OK Ribola Kaštela

U novoj sezoni OK Ribola Kaštela će u MEVZA ligi igrati protiv austrijskih momčadi VCA Amstetten i Aich Dob, slovačkih Komarno i Myjava, slovenskih Calcit Kamnik i Maribor, domaćih Mladosti iz Zagreba i Murse iz Osijeka, te mađarske Szekesfehervar. Odigrat će devet utakmica u četiri turnira u Sloveniji, Slovačkoj, Austriji i posljednji u Kaštelima.

1. TURNIR (Calcit Kamnik)

15. 11.2022. VCA Amstetten (AUT)– OK Ribola Kaštela

16. 11. 2022. Calcit Kamnik (SLO) - Ribola Kaštela

2. TURNIR (Myjava)

5. 12. 2023. OK Ribola Kaštela – Myjava (SVK)

6.12.2023. OK Ribola Kaštela – Komarno (SVK)

7. 12. 2023. HAOK Mladost – OK Ribola Kaštela

3. TURNIR (AICH Dob)

24. 01.2024. Szekesfehervar (HUN) – OK Ribola Kaštela

25. 01.2024. AICH Dob (AUT) – OK Ribola Kaštela

4. TURNIR (Kaštela)

13.02.2024. OK Maribor – OK Ribola Kaštela

14.02.2024.MOK Mursa Osijek – OK Maribor (SLO)

15.02.2024. OK Ribola Kaštela – MOK Mursa Osijek

FINAL FOUR od 15. do 10. ožujka 2024.