Poznato koliko su Hrvati potrošili na Crni petak

Prema podacima Porezne uprave, građani Hrvatske na crni su petak potrošili 106 milijuna i 837 tisuća eura, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić. Na crni petak iznos računa skočio je za 5,5 posto, ali ekonomski analitičar Boris Podobnik ističe da potrošnju napuhuju više cijene.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"To je porast od nekih 5-6 posto u odnosu na prošlu godinu. Kad uzmete u obzir efekt inflacije, to je negdje oko 1-2 posto. Nije veliki skok", napomenuo je.

Nije rijetkost da privučeni popustom kupujemo i kad nam ne treba, ističe Roberto Levak, psiholog u digitalnom marketingu. Uoči blagdanske sezone koja tek kreće, uvijek je dobro provjeriti i planirati kupnju te paziti na trikove.

"Često se koristi 'još malo pa nestalo, još tri proizvoda'. Kad želite da vaš popust izgleda veće, trebate stavit veći font, čudo koliko to mijenja percepciju. To su nekakvi mehanizmi kojima se trgovci služe, a pozivam ih da se svim mehanizmima služe etično i odgovorno i da na prvom mjestu imaju dobrobit kupca", rekao je.

Više pogledajte ovdje.