Poznato kakvo je stanje s bedrenicom: U ovoj općini brojke su strašne

Hrvatski veterinarski institut objavio je u petak, 22. kolovoza, nove podatke o ispitivanjima uzoraka uginule stoke na području Dalmatinske zagore. Od ukupno 204 zaprimljena uzorka, u obradu je stavljeno 160, a kod čak 109 potvrđena je bedrenica.

Među pozitivnima bilo je 98 goveda, dvije koze, sedam ovaca, jedno lane i jedan magarac.

Zaražene životinje potvrđene su na više lokacija:

Općina Vrlika – 14 objekata + lane (43 goveda, 1 koza, 1 ovca, 1 lane)

Civljane – 4 objekta (2 goveda, 2 ovce, 1 koza)

Biskupija – 4 objekta (3 goveda, 2 ovce)

Drniš – 4 objekta (28 goveda)

Ružić – 10 objekata (18 goveda, 2 ovce, 1 magarac)

Kijevo – 2 objekta (2 goveda)

Muć – 1 objekt (1 govedo)

Hrvace – 1 objekt (1 govedo)

Uz 109 pozitivnih uzoraka, 51 je bio negativan, dok je za 44 uzorka zaključeno da nisu prikladni za bakteriološku obradu zbog uznapredovalih truležnih promjena.