Poznato kako je došlo do nesreće u kojoj su ozlijeđeni nogometni čelnici

Policija je objavila detalje prometne nesreće na autocesti A3 u kojoj su ozlijeđeni izvršni direktor Lokomotive Dennis Gudasić i direktor Božidar Šikić.

Do nesreće je došlo oko 22 sata kada je Gudasić automobilom naletio na divlju životinju, a zatim je uslijedio lančani sudar više vozila koja su pokušavala izbjeći zaustavljeno vozilo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je objavila da njegov 70-godišnji suvozač nije koristio sigurnosni pojas te je lakše ozlijeđen. Gudasić je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Još tri vozila oštećena su u sudaru dok su pokušavala izbjeći zaustavljeni automobil, a jedno je oštećeno dijelom vozila koji je odbačen u udaru. U tim vozilima nije bilo ozlijeđenih osoba.

Policija je utvrdila da dvojica vozača, u dobi od 61 i 29 godina, nisu prilagodili brzinu uvjetima na cesti pa nisu uspjeli na vrijeme zaustaviti vozila. Izgubili su kontrolu i udarili u njega, zaštitnu ogradu i druga vozila, pri čemu je nastala materijalna šteta.

Policija je prekršajno prijavila osobe u dobi 70, 61 i 29 godina zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.