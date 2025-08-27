Close Menu

Poznato je kada će se igrati prvi najveći hrvatski derbi

Hajduk i Dinamo na Poljud. Evo kada

Prvi derbi Hajduka i Dinama ove sezone igrat će se u sedmom kolu SuperSport HNL-a u subotu, 20.9. u 17 sati.

Dosad se znalo samo u kojem će kolu igrati Hajduk i Dinamo na Poljudu, ali ne i točan dan te termin.

Sad je sve to objavljeno na stranici HNS semafor. Hajduk i Dinamo jedine su momčadi s stopostotnim učinkom ove sezone. U četiri kola skupili su po 12 bodova.

Hajduk je u posljednjoj utakmici na gostovanju pobijedio Osijek, a Dinamo je na domaćem terenu bio bolji od Istre. Nakon sljedećeg kola obje momčadi bit će slobodne jer slijedi reprezentativna stanka.

