Poznati voditelj otišao s RTL-a: "Ostajete moja obitelj"

Poznati televizijski voditelj Adrian De Vrgna oprostio se od RTL Televizije nakon osam godina rada, tijekom kojih je postao jedno od prepoznatljivih lica informativnog programa.

U emotivnoj objavi De Vrgna je istaknuo zahvalnost kolegama i urednicima te poručio da, unatoč odlasku, RTL i dalje smatra svojom obitelji.

– RTL ostaje moja obitelj. To su moji prijatelji, ljudi iza kojih stojim, najbolja redakcija Newsa. Tim s kojim sam prošao najljepše trenutke profesionalnog života i među kojima se osjećam kao kod kuće. Prošli smo i mnoge teške, i sve nas je to oblikovalo – rekao je De Vrgna.

Zahvalio je glavnoj urednici informativnog programa Željki Marijanović na podršci i povjerenju, kao i svojoj kolegici Damiri, s kojom je pet godina vodio središnji Dnevnik RTL-a.

– Televizija je tim – televizija su ljudi, a vi ste najbolji! – poručio je, posebno se zahvalivši urednicima, novinarima, snimateljima, montažerima, produkciji, stylingu i šminki.

Od političkog reportera do zaštitnog lica RTL-a Danas

De Vrgna je karijeru na RTL-u započeo kao politički reporter, poznat po smirenom i preciznom nastupu u javljanjima s terena. Njegova sposobnost da kompleksne političke teme približi gledateljima ubrzo ga je istaknula među kolegama.

Kasnije je prešao za voditeljski stol informativnih emisija, gdje je kombinacijom profesionalnosti i topline stekao povjerenje publike. Postao je jedno od zaštitnih lica RTL-a Danas, emisije koja je uz njega dobila prepoznatljiv ton i ritam.

Iako nije otkrio svoje daljnje planove, De Vrgna se od kolega i gledatelja oprostio riječima koje odražavaju njegovu privrženost novinarstvu i timu u kojem je proveo gotovo desetljeće.