Poznati ugostitelj iz Splita odlučio je pomoći onima koji jedva krpaju kraj s krajem. I kad blagdani prođu, potrebe siromašnih ostaju: Znak pažnje i za njih…

Kad se ugase lampice, kad se isprazne blagdanski stolovi i kad grad polako uđe u "normalu", mnogima ne bude ništa normalnije. Jer siromaštvo ne traje do Sveta tri kralja. Ono ne prestaje s prosincem. Ono ostaje – u istim stanovima, na istim adresama, u istim ulicama. I često je bliže nego što mislimo. Zato smo odlučili pomoći iza blagdana, u siječnju, baš onda kad se o potrebitima govori najmanje, a mnogima je najteže.

Siromaštvo je (često) tiho i nevidljivo

U Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji ima ljudi koji se ne žale. Ne zato što im je dobro, nego zato što ih je sram. Ima onih koji uredno pozdrave susjeda na portunu, a doma broje svaki euro. Roditelji koji prešute da nemaju, samo da djeca ne osjete. Stariji koji šute jer ne žele "smetati". A račun dolazi svakog mjeseca. Hrana se troši svaki dan. Djeca rastu bez obzira na to što je novčanik tanak. I zato pomoć, kad je najpotrebnija, znači više od bilo kakvih velikih riječi.

Cijelu ideju pomoći potrebitima u Splitu i splitskoj okolici i ove je godine uz pomoć Dalmacije Danas pokrenuo vlasnik Kebabsita, Robert Lekaj, poznati splitski ugostitelj i humanitarac. I ovaj put krenuo je istom logikom: humanost nema sezonu, a pomoć je najvrjednija onda kad je stvarno potrebna. Upravo zato Kebabsito ove godine ne pomaže tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, nego u siječnju – kad mnogi ostanu sami sa stvarnošću.

Vlasnik popularnog lokala u Vukovarskoj ulici u Splitu odlučio je darovati potrebite prigodnim bonovima u iznosu od 100 eura. Pomoć je namijenjena za ukupno četiri obitelji – dakle, četiri potrebite obitelji dobit će svaka po 100 eura bona, koji će moći iskoristiti u jednom trgovačkom centru u Splitu. Nekome će to biti "jedna veća kupnja". Nekome će to biti ono što se inače preskoči: dovoljno hrane za nekoliko dana, nešto mesa, voća, higijenskih potrepština, stvari koje većina uzme bez razmišljanja. A nekima je baš to najteže priuštiti.

Sve uz preporuku udruge Empatija: Pomoć ide u prave ruke...

Kebabsito pomaže sve uz preporuku poznate splitske udruge Empatija, koja najbolje zna kome je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija. Dalmacija Danas stupila je s njima u kontakt kako bi donacija došla do obitelji kojima će značiti najviše. Iz udruge su zahvalili i nama i Kebabsitu na pomoći i donaciji te poručili kako će ona dobro doći potrebitima koji žive u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali su na rubu siromaštva – i kojima je pomoć prijeko potrebna.

Siječanj zna biti najtvrđi mjesec. Računi dođu, dugovi se zbroje, a ono malo blagdanskog "olakšanja" nestane. U tom trenutku 100 eura nije sitnica. To je predah. To je nekoliko dana bez grča u želucu. To je osjećaj da netko misli na tebe, iako ne tražiš ništa...