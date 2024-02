Poznati trgovački lanac u Hrvatskoj isplaćuje 13. plaću: Ali to nije sve, stiže i druga naknada

Vjerovali ili ne, jedan je trgovački lanac odlučio uvesti 13. plaću, a zaposlenici će dobiti i naknadu za topli obrok. Kako doznaje Danica, naknada će iznositi dva eura, a bit će isplaćena po svakom odrađenom radnom danu. Primjerice, u veljači je ukupno 21 radni dan, što znači da bi radnici trebali dobiti najmanje 42 eura za gablec.

Najviši neoporezivi iznos naknade za topli obrok od ove je godine 100 eura neto mjesečno. Osim toga, svi radnici Lidla za veljaču će dobiti i 13. plaću koja će im na račune sjesti već u ožujku.

Podsjetimo, Lidl je povećao plaće svojim radnicima u siječnju ove godine i to za 9 posto pa danas prosječna plaća u Lidlu oko 1300 eura neto. Na dan 28. veljače prošle godine Lidl je imao ukupno 3409 radnika, što je oko 270 zaposlenih više nego istog dana 2022. godine, piše Danica.

Novost

A nedavno su se svi pitali e li na pomolu velika novost u trgovačkom lancu i u Hrvatskoj? Poznato je da Lidl, osim prehrane, prodaje odjevne predmete i obuću. No, mnogi su se žalili da tu odjeću nemaju gdje isprobati jer u poslovnicama ne postoje kabine. Stoga su ljudi uglavnom kupovali napamet te se poslije morali gnjaviti s povratom robe koja im nije odgovarala. No, Lidl je odlučio to promijeniti i u trgovine instalirati kabine za isprobavanje robe.