Poznati svi finalisti druge sezone „The Voice Kidsa“: Gledatelji odlučuju o pobjedniku

Polufinalna večer druge sezone showa „The Voice Kids“ donijela je uzbuđenje, emocije i konačne odluke mentora. Voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić najavili su večer punu snažnih nastupa i naglasili kako publiku očekuje prava glazbena drama na pozornici.

Četiri mentorska tima, ukupno šesnaest mladih pjevača i samo osam mjesta u finalu – mentori Vanna, Mia Dimšić, Marko Tolja i Davor Gobac morali su donijeti teške odluke. U završnoj emisiji, koja se emitira iduće subote, o pobjedi će odlučivati isključivo gledatelji.

Tim Vanna: U finale idu Niko i David

Polufinale je otvorio tim Vanne, u kojem su nastupili Mia Staraj, David Šimunov, Niko Huljev Žuvan i Dorijan Novoselac. David je večer započeo izvedbom pjesme „Speak Softly, Love“, uz vidljivu tremu, dok su ostali kandidati donijeli snažne i emotivne nastupe. Nakon dugog razmišljanja, Vanna je odlučila da u finale prolaze Niko Huljev Žuvan i David Šimunov.

Tim Tolja: Tihana i Tia Paola izborile finale

U timu Marka Tolje publici su se predstavili Viktor Kolmar, Tihana Marković, Josip Makar i Tia Paola Pervanić. Raznovrsni repertoar i energični nastupi obilježili su ovaj dio večeri, a Tolja je posebno pohvalio muzikalnost i izražajnost svojih kandidata. U finale su se plasirale Tihana Marković i Tia Paola Pervanić.

Tim Gobac: Nikol i Franka u završnici

Za ulazak u finale u Gobčevu timu borili su se Nikol Kutnjak, Emily, Marko i Franka Prižmić. Nakon niza dojmljivih izvedbi, Gobac je istaknuo Frankinu predanost jer je nastupila unatoč zdravstvenim problemima. Na kraju je odlučio da u finale idu Nikol Kutnjak i Franka Prižmić.

Tim Mia: Ana i Franka posljednje finalistice

Posljednje odluke večeri donijela je Mia Dimšić. Lorena Mioč, Leon Jambrek, Franka Žužić i Ana Ajduković dali su sve od sebe kako bi osigurali prolazak. Emotivna izvedba Ane Ajduković posebno se istaknula, a Mia je zaključila da u finale idu Ana Ajduković i Franka Žužić.

Nakon napete polufinalne večeri, poznato je svih osam finalista koji će se boriti za pobjedu u drugoj sezoni „The Voice Kidsa“. Veliko finale na rasporedu je u subotu, 17. siječnja, na Prvom programu HRT-a, a pobjednika će odabrati gledatelji svojim glasovima.