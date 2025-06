Poznati splitski svećenik predstavio novu knjigu: (Ne) vjerujem u Boga

U srijedu navečer u prepunoj Kripti župe Svetog Spasa - Mejaši, nakon uspješne Promocije u Omišu, jednako uspješno predstavljena je i u Splitu već treća knjiga plodonosnog kršćanskog autora, don Josipa Ulića. Širu javnost zainteresirao je svojim dvjema knjigama Duhovni normabel (2023.) i Tko je prije - čovjek ili majmun (2024.), a isto je učinio i svojom trećom uspješnicom (Ne) vjerujem u Boga (2024.).

U toplom, pozitivnom i radosnom ozračju autorovu knjigu predstavila je magistrica na Sveučilištu u Zadru, mlada emocionologinja Jelena Alfirević-Franić, prof. osvrnuvši se najviše na knjiški karakter tzv. teologije ljubavi:

- Sve je puno i previše razuma, a premalo vjere koja je razumnija od razuma. Potrebno je razvijati teologiju metodom ljubavi, a ne prisile, teologiju koja ne želi ništa dokazivati, braniti, htjeti biti relevantna. Teologija ljubavi jest teologija koja mirno i bez ikakve prisile obrazlaže i predstavlja ono što joj je darovano, ono što dolazi iz vjere u Isusa Krista. To djelovanje treba sličiti samoj istini, jer istina nalikuje svjetlu. Istina ne raspravlja, ne obrazlaže i ne sili, ona samo svijetli, pokazuje se i daje se. Znanost nas ne udaljava nego približava Stvoritelju... Toj iskonskoj Ljubavi! Uz dr. sc. Ivicu Musića, kao recenzentica knjige, dodala je - Josipova knjiga poučno je i duhovno obogaćujuće štivo za svakog čovjeka u kojemu živi božanski dah, dakle, za svakog stvorenog i s razlogom poslanog čovjeka na ovaj svijet - od kardinala do beskućnika u gradskom parku, bez iznimke.

Dr. sc. Elvira Sorić i profesorica u SŠ "Jure Kaštelan" Omiš istaknula je funkcionalnu dimenziju don Ulićeve nove knjige u radu s učenicima na nastavi:

- Gotovo da i ne postoji razdoblje u književnosti u kojemu se ne dotičemo pitanja postojanja Boga, pojma slobodne volje, sudbine pa i uzaludnosti Isusove žrtve. Od izučavanja Biblije kao temeljnog civilizacijskog djela, preko biblijskih parabola koje su nadahnule Marulića i Gundulića, baroka kao društvenog odgovora na Luterovu reformaciju, poimanja dobra, zla i slobodne volje kod Dostojevskog pa sve do Kranjčevićevih stihova inspiriranih upravo Kristovom žrtvom, teološki motivi sastavni su dio nastave književnosti. I tada, pri obradi takvih nastavnih jedinica uglavnom dođe do žustrih rasprava. Učenici traže argumente, otvoreno raspravljaju i diskutiraju, nameću svoje stavove, a ja se vrlo često nađem u ulozi arbitra. I to nije nimalo lak zadatak. Upravo za ovakve situacije i moj neposredan rad u učionici ova je knjiga idealan priručnik.

Najbolji hrvatski kickboksač, Antonio Plazibat, kazao je sljedeće:

- Čast mi je i gušt sudjelovati u promociji ove top knjige! Kapa dolje autoru koji je hrabro, jasno i jednostavno progovorio o svim onim bitnim pitanjima vjere. Ma siguran sam da će ova knjiga doći do mnogih ljudi i da će mnogima dati odgovore na temeljna životna i vjerska pitanja. A ono najvažnije – vjerujem da će ih odvesti do susreta i pravog odnosa sa živim Bogom!

Na knjigu se osvrnuo i njezin urednik, Stanko Marušić, iz Creating Memories:

- Ovo je već treća knjiga autora. Ovdje nije samo pitanje knjige, već kvalitetne knjige. Bilo bi zanimljivo čuti tko je ove godine uopće pročitao knjigu. Zamislite kad uzmete knjigu u ruke koliko je vremena potrebno da se prolista ili pročita. Sad zamislite koliko je vremena i truda potrebno da se napiše i to već treća knjiga. Uz to je autor probio i granice Hrvatske, što je od velikog značaja i sigurno zaslužuje pozornost - aludirajući na dogovore oko prijevoda knjige na strane jezike.

Sam autor, don Josip Ulić, kazao je sljedeće:

- Sretan sam i zahvalan na izvanrednom odazivu i pozitivnim reakcijama na promocijama moje nove knjige. Dobio sam i pozitivne povratne informacije od više osoba koje su knjigu već pročitale, što me čini dodatno sretnim i zahvalnim. Knjiga je pisana za svakoga čovjeka, i nevjernika i vjernika jednako.

Predstavljanje knjige moderirala je Klaudija Bulić, a glazbeni dio upriličili su Kristijan Ordulj i Miloš Grkinić-Mićo. Posebno zanimljivo je što je o knjizi recenziju napisao i popularni reper Grše.

Vjerujemo kako će ova knjiga biti izvrsno ljetno štivo za generacije svih dobnih uzrasta, kao i za vjernike i nevjernike - jednako.