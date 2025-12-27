Poznati redatelj optužen za seksualno zlostavljanje

Tyler Perry tužen je zbog optužbi za seksualni napad, a podnio ga je novi tužitelj, glumac koji se pojavio u filmu "Boo! A Madea Halloween" iz 2016. godine, javlja Variety.

U tužbi podnesenoj Višem sudu u Los Angelesu, Mario Rodriguez tvrdi da ga je Perry više puta napadao tijekom nekoliko godina u Perryjevom domu u Los Angelesu. Prema tužbi, Perry je navodno neželjeno seksualno ulazio Rodriguezu, uključujući incident iz 2018. godine u kojem ga je Perry "čvrsto zagrlio" i "zgrabio mu penis".

Rodriguez, koji je glumio "Frat Guy #10" u Perryjevom filmu "Boo! A Madea Halloween", tuži za seksualni napad, seksualno zlostavljanje i namjerno nanošenje emocionalne boli. Također podnosi tužbu protiv Lionsgatea, distributera filma "Boo! A Madea Halloween", zbog navodnog ignoriranja Perryjevih postupaka. Rodriguez traži najmanje 77 milijuna dolara.

Pritužba opisuje incident koji se navodno dogodio u Perryjevoj kućnoj projekcijskoj sobi nekoliko mjeseci nakon što su se upoznali 2015. „Gospodin Perry je zatim stavio ruku na nogu gospodina Rodrigueza i počeo trljati unutarnju stranu njegovog bedra tik uz penis. Gospodin Perry je rekao gospodinu Rodriguezu 'U redu je', dok je nastavio trljati bedro.“

Rodriguez tvrdi da su njih dvoje prekinuli kontakt 2019., ali da ga je Perry periodično kontaktirao nakon toga. U pritužbi se navodi da je Rodriguez bio motiviran podnijeti tužbu protiv Perryja nakon što je pročitao izvješća o tužbi Dereka Dixona ranije ove godine.

Kao odgovor na Rodriguezovu tužbu, Alex Spiro, Perryjev odvjetnik, rekao je u izjavi podijeljenoj s Varietyjem: „Nakon što je nedavno odustao u drugoj stvari protiv gospodina Perryja, isti odvjetnik sada je postavio još jedan zahtjev od prije više od desetljeća, što će također biti neuspješno otimanje novca.“

Spiro se osvrnuo na drugu tužbu protiv Perryja podnesenu u lipnju. Dixon, glumac koji se pojavio u Perryjevoj BET seriji „The Oval“, optužio je filmaša za seksualno uznemiravanje i napad.

Dixon, koji se pojavio u 85 epizoda dramske serije, tvrdio je da ga je Perry, dok je boravio u pansionu zabavnog mogula u lipnju 2021., uhvatio za stražnjicu dok je bio pijan. U tužbi su također navedene navodne tekstualne poruke u kojima je Perry navodno davao seksualne komentare i udvaranja tijekom nekoliko godina. Dixon traži najmanje 260 milijuna dolara kaznene odštete.

Jonathan Delshad, odvjetnik sa sjedištem u Los Angelesu koji zastupa Rodrigueza i Dixona, ukazao je na brojne tekstualne poruke koje su navodno razmijenili Rodriguez i Perry, a koje potkrepljuju tvrdnje njegovog klijenta.

„Gospodin Rodriguez se veseli svom danu na sudu i pozivanju gospodina Perryja na odgovornost za svoje postupke. Nadamo se da će porota dosuditi dovoljno novca da Perry požali zbog svojih postupaka“, rekao je Delshad. „Nažalost, izjave poput onih Perryjevih odvjetnika ne čine ništa drugo nego omogućuju gospodinu Perryju da nastavi zlostavljati ljude poput gospodina Rodrigueza. Moj klijent se veseli odluci porote o tome što se dogodilo.“

„Gospodin Rodriguez shvatio je da gospodin Perry nastavlja koristiti svoju moć i utjecaj kako bi seksualno napadao nadobudne glumce te je, uz glas drugih, odlučio da je vrijeme da ispriča svoju priču, da postigne pravdu i da konačno zaustavi gospodina Perryja“, navodi se u novoj tužbi. „Kada je Perry postao svjestan da će Rodriguez podnijeti ovu tužbu, Perry se ponovno javio Rodriguezu putem poruke, rekavši Rodriguezu da je Perry učinio toliko toga da pomogne Rodriguezu i da se Perry osjeća izdanim od strane Rodrigueza.“