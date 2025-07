Poznati priznati hrvatski i svjetski astrofizičar u Zvjezdanom selu Mosor

U večeri Perzeida, dana 12. kolovoza, u zvjedarnici Zvjezdanog sela Mosor u Gornjem Sitnom će znanstveno-popularno predavanje pod nazivom "Zvjezdarnica Vera Rubin: spremna za snimanje filma noćnog neba” održati naš poznati astrofizičar prof. dr. Željko Ivezić. Profesor Ivezić će zainteresirane zvjezdoljupce upoznati s namjenom, mogućnostima i prvim rezultatima ostvarenim iz toga najnaprednijeg svjetskog opservatorija posvećenog sustavnom pretraživanju zvjezdanog neba.

Zvjezdarnica Vera Rubin: spremna za snimanje filma noćnog neba

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon dvadeset godina razvoja i gradnje, Zvjezdarnica Vera Rubin je spremna započeti svoj prvi projekt snimanja neba: Legacy Survey of Space and Time (LSST). Zahvaljujući teleskopu jedinstvenog dizajna te najvećoj astronomskoj kameri s 3,200 megapiksela, Zvjezdarnica Rubin će snimati noćno nebo oko 100 puta brže nego druge zvjezdarnice. LSST će biti najcjelovitije astronomsko optičko snimanje i istraživanje neba ikad provedeno: počevši krajem ove godine, Zvjezdarnica Rubin će snimati panoramske slike cjelokupnog neba vidljivog sa svoje lokacije u Čileu svaku vedru noć tijekom 10 godina. Konačni skup slikovnih podataka, veličine 60 petabajta, predstavljati će digitalni film noćnog neba u boji, te sadržavati oko 40 milijardi zvijezda i galaksija. Ti podaci koristiti će se za znanstvena istraživanja od potencijalno opasnih asteroida koji bi se mogli sudariti sa Zemljom do kozmoloških karakteristika tajanstvene tamne materije i tamne energije. Predavanje ću započeti kratkim pregledom glavnih znanstvenih ciljeva za LSST, prikazati ću faze izgradnje i glavne komponente Zvjezdarnice s nekoliko video snimaka, te na kraju pokazati prve snimke noćnog neba dobivene sa Zvjezdarnice Rubin tokom svibnja ove godine.