POZNATI NOVINAR KOMENTIRAO ISMIJAVANJA DIJELA HRVATSKIH MEDIJA: "Neukusno se sprdati na račun ekipe koja izvještava s ratišta"

Nakon što su brojni mediji objavili fotografiju HRT-ovog reportera Petra Vlahova koji se izvještavao iz ratom pogođenog Izraela, dio portala i medijskih kuća izrugivao se s kolegom novinarom koji je radio svoj posao.

Sada je medijske naslove i tekstove, ali i šale na društvenim mrežama za Jutarnji list prokomentirao upravo HRT-ovo novinar Petar Vlahov.

"Trebali imati više sućuti prema žrtvama"

"Ja sam Dalmatinac i kao takav volim se našaliti, pa i na vlastiti račun. Svi koji me znaju to će i potvrditi, ali sad mi stvarno nije do smijeha. Jer, ovdje u Izraelu bjesni grozni rat i stvarno mislim da bismo svi zajedno, pogotovo mi koji smo takvu strahotu preživjeli i na našim prostorima, trebali imati više sućuti prema žrtvama, prema ubijenima i ranjenima, ljudima koji su preko noći morali napustiti svoje domove... Mislim da je u takvoj situaciji neukusno sprdati se na račun ekipe koja izvještava s ratišta, tim više što je fotografija koja je zaživjela na društvenim mrežama u nas izrezana iz kompletnog televizijskog izvještaja i doista ne pokazuje stvarno stanje stvari", rekao je Petar Vlahov u izjavi za Jutarnji list.

Više pročitajte na OVOJ poveznici.

Maja Sever stala u obranu Vlahova

Podsjetimo, ranije smo objavili da je upravo spomenuto ismijavanje koje je bilo upućeno novinaru HRT-a Petru Vlahovu osudila i Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske (SNH), a sve je Dalmacija Danas ranije prenijela.