Poznati nogometaš čestitao rođendan partnerici: "Volim te"

Francuski nogometaš Thierry Henry čestitao je rođendan svojoj partnerici Andrei Rajačić objavom na Instagramu. Uz nekoliko zajedničkih fotografija s putovanja napisao je: "Sretan rođendan mojoj suputnici. Volim te", piše Index.

"Volim te" je napisao baš tako, kako kažemo na ovim prostorima, te tako pokazao da itekako cijeni porijeklo svoje partnerice.

Andrea Rajačić podrijetlom je iz Sarajeva, a par se upoznao u Španjolskoj, gdje je ona bila u posjetu sestri. Objava je izazvala mnoštvo pozitivnih reakcija, pa su se u komentarima nizale čestitke poput: "Sretan rođendan i da ti se svi snovi ostvare", "Iskrene čestitke", "Predivni ste" i "Da ih još mnogo dočekate zajedno".

Dugogodišnja veza

Henry i Rajačić vezu su potvrdili 2008. godine, a zajedno imaju troje djece. Prije nego što je upoznao Andreu, nogometaš je četiri godine bio u braku s Claire Merry, od koje se razveo 2007. godine, prema navodima medija, zbog nevjere.