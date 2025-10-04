Poznati lanac ostvario brutalan rast dobiti: Plaće digli za 200 eura

Poznati trgovački lanac ostvario je protekle poslovne godine 813 milijuna eura ukupnih prihoda, što je 9 posto više nego prethodne.

Riječ je o trgovačkom lancu Kaufland koji svoju poslovnu godinu računa od 1. ožujka do 28. veljače. U tom razdoblju, do kraja veljače ove godine, imali su neto dobit od 21 milijun eura, što je rast od čak 56 posto.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kaufland u Hrvatskoj ima 50 trgovina: 35 u vlastitim, a 15 u zakupljenim prostorima. Do kraja godine otvorit će i 51. dućan, onaj u Osijeku (drugi u tom gradu), piše Danica.

Kaufland je tijekom protekle godine povećao bruto maržu: ona je iznosila 28,4 posto, a prethodne poslovne godine (do kraja veljače lani) 27,6 posto, izračunali smo na temelju godišnjeg poslovnog izvještaja tvrtke.

Usporedbe radi: Lidl, sestrinska tvrtka koja je u sastavu istog vlasnika (moćne njemačke Schwarz grupe), lani je imao bruto maržu od oko 26,5 posto, što je nešto više od prethodne poslovne godine kad je iznosila 26 posto.

Trgovački je lanac Kaufland zadnjeg dana veljače imao oko 3300 zaposlenih, što je 120 više nego na isti dan lani. Prosječna neto plaća, prema podacima Financijske agencije, iznosila je oko 1600 eura mjesečno i bila je veća za 200-tinjak eura.