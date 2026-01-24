Close Menu

Poznati kafić u Strobreču na neko vrijeme zatvara svoja vrata: "S tugom Vas obavještavamo..."

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja

Kafić "Caffe Porco Rosso" u Strobreču privremeno je zatvoren nakon što je, kako navode iz objekta, izbio požar koji je prouzročio veću materijalnu štetu.

Informaciju su vlasnici objavili na društvenim mrežama porukom upućenom gostima: "S tugom Vas obavještavamo da smo prisiljeni zatvoriti vrata… na neko vrijeme, budući da nam je noćas izbio požar i nanio štetu." U istoj objavi dodaju kako će učiniti sve da se što prije vrate uobičajenom radu i svakodnevnim druženjima s gostima.

Izgorjelo skladište kafića u Stobreču, vatrogasci spriječili širenje požara

"Potrudit ćemo se da se u što kraćem roku vratimo našoj rutini… O ponovnom otvorenju ćete biti obaviješteni", poručili su iz kafića te zahvalili gostima na razumijevanju.

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja koji su u komentarima izrazili žaljenje zbog događaja i poželjeli brz oporavak te što skoriji povratak rada kafića.

 

 
 
 
 
 
